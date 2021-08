En France, les perspectives sont favorables pour les cultures d’été, estime la Commission européenne dans son bulletin mensuel, publié le 23 août 2021. « Le temps pluvieux a été peu favorable à la récolte des céréales d’hiver, entravant le travail des agriculteurs et dégradant la qualité des grains », note-t-elle.

« Les cultures d’été ont bénéficié de précipitations cumulées supérieures à la moyenne et de températures douces », sans stress thermique. En conséquence, les prévisions de rendement de « l’ensemble des cultures d’été ont été revues à la hausse et se situent désormais nettement au-dessus de la moyenne quinquennale » (2016-2020).

Au-dessus de la moyenne de 2016 à 2020

Ainsi, la Commission table sur un rendement de maïs grain de 97,0 q/ha (+11 % par rapport à la moyenne quinquennale). Celui du maïs fourrage est estimé à 46,0 t/ha (+15 %).

Les conditions favorables de ces dernières semaines ont aussi « quelque peu compensé le mauvais début de saison » de la betterave sucrière et de la pomme de terre. Leurs prévisions de rendement ont été revues à la hausse par rapport au mois dernier : 84,6 t/ha (+2,8 % par rapport à 2016-2020) pour la première, et 42,8 t/ha (+4,9 %) pour la seconde.

Le tournesol bénéficie également de ces conditions météo, avec un rendement estimé à 25,6 q/ha (+13 %). En soja, la Commission estime que le rendement moyen atteindra 29,2 q/ha (+14 %).

Une météo contrastée en Europe

Des conditions climatiques comparables à celles rencontrées en France ont été observées dans la plupart des régions de l’ouest et du centre-nord de l’Europe. De la même manière, elles ont gêné la récolte des cultures d’hiver, mais ont permis d’améliorer les perspectives de rendement des cultures d’été.

« En revanche, des conditions plus chaudes que d’habitude ont prévalu dans les régions du sud, de l’est et du nord de l’Europe, note la Commission européenne. L’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, l’ouest de la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce ont été touchés par une forte canicule à partir de la fin de juillet, avec des impacts négatifs sur les cultures d’été non irriguées, notamment dans les zones touchées par la sécheresse. »