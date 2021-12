Dans un avis du 13 décembre 2021, faisant suite à une saisine du gouvernement, l’Anses (1) recommande de ne pas réduire le délai de retour des pommes de terre, cultures légumières mellifères, pois et lin (2) dans la rotation, après des semis de semences de betteraves traitées aux néonicotinoïdes en 2021.

Selon l’Agence, ce délai doit donc rester « à partir de la campagne de 2023 » pour les pommes de terre et « à partir de la campagne de 2024 » pour les trois autres catégories de cultures, comme indiqué dans l’annexe 2 de l’arrêté du 5 février 2021.

Des « scores » non affinables

Pour établir ces conclusions, l’Anses a travaillé sur une réévaluation du niveau d’attractivité des cultures par les insectes pollinisateurs ainsi que sur la rémanence des résidus de matières actives. Elle s’est pour cela basée sur des études d’Arvalis, de Terres Inovia, de l’ITB (3) ou encore de Syngenta.

L’établissement considère ainsi que les éléments issus de ces études « ne permettent pas d’affiner le score du niveau d’attractivité » retenu dans son avis du 23 décembre 2020 pour les cultures concernées. Il en est de même « pour le score relatif à la probabilité de rémanence en fonction du positionnement dans la rotation après semis de betteraves sucrières ».

Nouveaux délais de retour

En octobre 2021, l’Anses avait rendu un autre avis concernant le colza et le maïs, notamment sur les mesures d’atténuation de l’annexe 2 bis de l’arrêté du 5 février 2021.

Elle avait alors recommandé de ne pas permettre d’avancer les semis (c’est-à-dire laisser un délai de retour pour le maïs à N + 2 et pour le colza à N + 3), estimant que l’efficacité de ces mesures n’était « actuellement pas démontrée dans le cadre d’une utilisation dans le domaine de la production agricole ».

Enfin, l’Agence avait proposé des dispositions pour une quinzaine de cultures non évoquées dans l’annexe 2 de l’arrêté. C’est le cas du triticale et de l’épeautre (à partir de N + 1), du millet et du quinoa (à partir de N + 2) ou encore du sarrasin et du sorgho (à partir de N + 3).