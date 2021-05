Lors d’une visioconférence de presse le 27 mai 2021, l’Unaf (union nationale de l’apiculture française) a regretté « le manque d’écoute » de la part du ministère de l’Agriculture pour la filière apicole. Et de pointer « le coup de com’» du plan pollinisateurs annoncé en août 2020, mais dont la mise en place, prévue en juin 2021, se fait toujours attendre.

Ce plan de protection des pollinisateurs est une « promesse » du ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, annoncé « presque en compensation alors qu’il venait de décider paradoxalement la réautorisation des néonicotinoïdes sur betteraves », rappelle l’Unaf.

« Depuis la dernière réunion de février 2021, les arbitrages ont lieu en interministériel pour la constitution du plan final », explique Pauline Jullien, responsable « Filière et Environnement de l’Abeille » à l’Unaf. Elle regrette que le plan n’ait toujours pas été présenté aux parties prenantes et la consultation publique, dont la mise en œuvre était prévue en avril, n’a toujours pas été lancée.

Inquiétude sur la révision de l’arrêté abeilles

Les apiculteurs se disent en tout cas « déçus » des deux réunions organisées par les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture pour présenter les étapes d’élaboration. Ils estiment que la révision de l’arrêté abeilles de 2003, bien que toujours présente dans le plan, ne paraît pas « à la hauteur des besoins pourtant clairement définis dans l’avis de l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire) de 2019 ».

« Notre inquiétude c’est que le gouvernement recule sur les recommandations de l’Anses, pointe Pauline Jullien. Car il est question de ne pas obliger à faire des traitements de nuit (de la tombée de la nuit et dans les trois heures qui suivent, NDLR) ce qui serait très problématique pour la protection des pollinisateurs ».

Évaluation des risques des pesticides sur les abeilles

Outre la révision de l’arrêté abeilles de 2003, le plan pollinisateur doit mettre en application les lignes directrices de l’Efsa (autorité européenne de sécurité des aliments) pour l’évaluation des risques des pesticides sur les abeilles (Bee guidance document), actuellement en discussion au niveau européen.

« Tout va se jouer d’ici fin juin sur ce volet-là puisque chaque État membre devra se prononcer sur les niveaux de protection des colonies d’abeilles qu’il considère comme acceptables pour cette évaluation », précise-t-elle.

« Cela fait toujours partie du plan pollinisateurs mais le gouvernement, alors qu’il pourrait décider d’appliquer au niveau français ces lignes directrices unilatéralement, attend les décisions européennes pour pouvoir agir. Or la Belgique a déjà décidé d’appliquer ce document pour l’évaluation nationale. »

« On se heurte toujours au même problème, il y a une volonté mais les décrets d’application ne sont toujours pas là. La FNSEA et le ministère de l’Agriculture freinent des quatre fers », juge Christian Pons, président de l’Union. Et la réévaluation des produits va prendre un temps fou. »

« S’il faut descendre dans la rue on le fera ! »

« C’est un plan ambitieux, pour une fois qu’on engage quelque chose sur les pollinisateurs c’est bien, concède Yves Delaunay, vice-président de l’Unaf. Mais le problème c’est qu’il est vide ce plan. Il nous a été demandé d’apporter des solutions, des idées, des projets, ce que nous avons fait mais nous n’avons eu aucun retour pour l’instant. » Et de conclure : « Pour le Gaucho, nous sommes allés dans la rue car nous n’étions pas écoutés. S’il faut recommencer, on le fera ! »

Isabelle Escoffier