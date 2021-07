Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 26 juillet 2021 en Vendée une enveloppe de 100 millions d’euros supplémentaires pour la filière du bois, en proie à des difficultés d’approvisionnement et qui peine à répondre à une demande croissante dans le secteur de la construction.

« Dans le cadre du plan de relance, nous allons déployer 100 millions d’euros de plus pour abonder ces différents fonds (de la filière du bois) dès cette année 2021-2022 », a déclaré le chef du gouvernement, lors de la visite d’une scierie, Piveteaubois, un des leaders français du bois de construction.

« Il faut booster » la filière, a-t-il fait valoir, alors que 200 millions d’euros étaient déjà prévus dans le cadre du plan de relance, dont 150 pour l’amont, affectés au reboisement, et 50 millions pour l’aval, afin de moderniser le secteur. « Nous devons passer la surmultipliée », a-t-il lancé à l’intention de professionnels du secteur réunis aux Essarts en Bocage.

Des assises à la rentrée

Des assises se tiendront « à la rentrée » : « Tout le monde sera réuni sous l’égide des ministères de l’Agriculture, de l’Industrie et de la Transition écologique sur la forêt et le bois dès le mois de septembre », a indiqué Jean Castex. Il a aussi souligné qu’il fallait « que les professionnels s’organisent et prennent leurs responsabilités ».

Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, s’est félicité de ces moyens supplémentaires « très importants ». « Ces financements additionnels ne font sens que si on arrive à faire en sorte qu’ils ne soient pas cloisonnés entre l’amont et l’aval », a relevé le ministre, présent aux côtés du ministre délégué au Commerce extérieur, Franck Riester, de la secrétaire d’État à la Biodiversité, Bérangère Abba.

Jean Castex a également précisé que la filière du bois « aura sa part » dans le plan d’investissement « pour bâtir la France de 2030 » annoncé pour la rentrée par Emmanuel Macron le 12 juillet 2021.

Marché mondial en tension

Avec un marché mondial en tension suite à la reprise économique et à la décision de certains pays comme la Russie de ne plus exporter leur bois, de nombreuses scieries françaises manquent de matière première.

Le gouvernement français a saisi vendredi la Commission européenne pour qu’elle prenne « des mesures de sauvegarde au titre de la compétence commerciale, de façon à éviter le pillage de nos ressources forestières », a-t-on expliqué à Matignon.

Le Premier ministre a déclaré samedi « ne pas exclure des mesures conservatoires entre-temps », si l’Union européenne ne réagissait pas « avant le 1er janvier ».

Contrats d’approvisionnement

Plus tôt dans la matinée, Jean Castex avait demandé à l’Office national des forêts (ONF) de développer au maximum des contrats d’approvisionnement avec les scieries françaises pour « éviter » que les productions de bois ne soient vendues aux enchères, s’exposant à l’« action de traders » exportant hors d’Europe.

Le changement climatique a aussi un impact sur nos forêts : il perturbe le développement des arbres et fragilise les écosystèmes.

La filière du bois, qui représente 400 000 emplois en France, est une priorité du gouvernement et du BTP pour réduire les émissions de CO2.