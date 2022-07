Des « progrès réellement substantiels » ont été réalisés, a commenté devant des médias après la fin des entretiens russo-ukrainiens en Turquie le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Avant d’ajouter qu’il estimait qu’un « accord formel » pourrait être prochainement conclu.

« Aujourd’hui, à Istanbul, nous avons vu une étape capitale, un pas en avant pour assurer l’exportation sûre et sécurisée des produits alimentaires ukrainiens à travers la mer Noire, a-t-il estimé. Nous avons une lueur d’espoir pour soulager la souffrance humaine et soulager la faim dans le monde. »

A ray of hope in a world darkened by crises.



Today in Istanbul, we have seen a major step forward to ensure the export of Ukrainian food products through the Black Sea.



I salute the commitment of all those working to secure an agreement for our common humanity.