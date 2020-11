Les rendements argentins de blé en berne

La majeure partie de la baisse de la production mondiale de blé concerne l’Argentine, où la production a été abaissée de 1 million de tonnes, à 18,0 millions de tonnes, à la suite des effets persistants de la sécheresse et du gel, indique l’USDA.

Les rendements argentins seraient les plus bas depuis huit ans. La consommation mondiale est augmentée de 1,7 million de tonnes à 752,7 millions de tonnes, principalement en raison de la hausse de l’utilisation fourragère en Chine et dans l’Union européenne.

Le commerce mondial pour 2020-2021 est augmenté de 0,9 million de tonnes à 190,8 millions de tonnes, la hausse des exportations de la Russie et de l’Union européenne compensant largement la baisse des celles de l’Argentine.

L’augmentation des importations est tirée par la Chine, le Pakistan et la Turquie. Le rythme des importations de la Chine continue d’être robuste et, à 8 millions de tonnes. Les importations seraient les plus importantes depuis 1995-1996.

L’estimation des stocks mondiaux de clôture pour 2020-2021 est abaissée de 1 million de tonnes à 320,5 millions de tonnes, mais reste à un niveau record.

Une mauvaise récolte de maïs attendue en Ukraine et aux États-Unis

L’USDA a revu à la baisse « plus que prévu » ses estimations de la production de maïs pour 2020-2021 aux États-Unis, note Intercourage. En Europe, le rapport a aussi révisé à la baisse de 8 millions de tonnes, la récolte ukrainienne, à 28,5 millions de tonnes. Le cumul des baisses en Ukraine, dans l’Union européenne, en Russie et en Moldavie dépasse les augmentations en Afrique du Sud et au Laos. Pour l’Ukraine, la prévision de rendement est abaissée en raison des mauvais résultats de récolte à ce jour. Si la situation se confirme, ces rendements seraient les plus bas depuis 2012-2013.

Le niveau des importations de maïs augmenterait pour la Chine et la Corée du Sud, mais reculerait pour l’Union européenne, le Mexique et l’Iran. Les stocks de clôture de maïs pour 2020-2021 sont plus élevés, reflétant principalement des augmentations pour la Chine et l’Afrique du Sud qui sont partiellement compensées par des réductions pour l’Union européenne et la Russie. Les stocks de clôture mondiaux de maïs, à 291,4 millions de tonnes, sont en baisse de 9 millions de tonnes par rapport au mois dernier.

La production américaine de soja en recul

L’USDA prévoit que les cultures de soja aux États-Unis s’établiraient cette année à 4,17 milliards de boisseaux, en repli de 2,1 % par rapport aux estimations d’octobre. La production de soja en Argentine est revue à la baisse car l’incertitude économique tend à freiner la hausse des surfaces. Les stocks mondiaux de soja augmentent principalement en raison des révisions 2019-2020 des importations et de la trituration, respectivement pour la Chine et l’Argentine.