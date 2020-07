Les dates prévisionnelles de récolte de maïs fourrage ont été communiquées par Arvalis le 9 juillet 2020. L’objectif de la carte, publiée chaque année, est d’éviter que les récoltes ne se terminent à des taux de matière sèche trop élevés, ce qui altère la qualité des ensilages.

L’institut technique rappelle qu’il « revient à chaque éleveur de vérifier la maturité de ses maïs par les méthodes d’observation habituelles (de la date de floraison, de l’état des plantes et du stade des grains) ».

La plage optimale de récolte des maïs fourrage se situe entre 31 et 35 % de matière sèche plante entière.

La période de début de récolte correspond aux maïs les plus avancés de la région. © Arvalis

Floraison : 3 à 10 jours plus tôt que 2019

« Le début de la campagne a été marqué par des températures très excédentaires jusqu’à fin mai, souligne Arvalis. Même si le mois de juin, nettement plus frais, a atténué la tendance, les cultures restent en avance. En moyenne, les maïs vont fleurir entre 3 et 10 jours plus tôt que l’an dernier. Cette avance est plus marquée en Pays de la Loire, Centre, Bourgogne Franche-Comté et Rhône-Alpes.