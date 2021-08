Le verdict de Météo-France ne surprendra personne : juillet 2021 se classe parmi les dix mois de juillet les plus arrosés de la période 1959-2021. L’excédent de pluie est proche de 50 % en moyenne sur le mois. « Les passages perturbés ont été fréquents sur une grande partie de l’Hexagone avec 8 à 15 jours de pluie soit 2 à 8 jours de plus que la normale », observe l’organisme de prévision dans un bilan daté du 2 août 2021.

Parmi les plus pluvieux depuis 1946

73 mm C’est la pluviométrie moyenne sur la France en juillet 2021.

Juillet 2021 restera donc dans les mémoires comme très arrosé, dans la continuité de mai et juin. « La France a reçu 73 mm de pluie en moyenne, largement plus que les 50 mm de normale, observe Meteonews dans un bilan publié le 9 août 2021. L’excédent est de 46 %. Il faut remonter à juillet 2014 pour trouver un chiffre équivalent ou supérieur (87 mm). Seuls six mois de juillet ont été plus arrosés que 2021 depuis 1946 : 1956, 1977, 2000, 2001, 2011 et 2014. »

Le pourtour méditerranéen a échappé à cet excédent pluviométrique. Ainsi que l’ensemble du pays pendant « la seule « vague de chaleur » du mois, du 17 au 24, hormis quelques orages parfois très pluvieux ici ou là », poursuit Meteonews. « Les cumuls mensuels de précipitations ont dépassé 100 mm sur le Nord-Est et le Centre-Est […] », ajoute Météo-France. Ils ont été excédentaires de plus de 20 % sur une grande partie de la France.

Rapport des cumuls de précipitations de juillet 2021 à la moyenne mensuelle de référence 1981-2010. © Météo-France

« Les cumuls ont souvent atteint une fois et demie à trois fois la normale sur le sud de la Bretagne, de l’est des Hauts-de-France au Centre Val de Loire et au Limousin, du Grand Est à Rhône-Alpes, sur une grande partie de l’Occitanie et plus localement sur l’est de la Corse », détaille Météo-France. À l’inverse, les pluies ont été déficitaires de plus de moitié sur la Côte d’Azur, le Var et une grande moitié ouest de la Corse.

Des températures souvent fraîches

20,3 °C C’est la température moyenne sur la France au mois de juillet 2021.

Contrairement à la pluviométrie, « les températures sont restées inférieures aux normales pendant une grande partie du mois, notamment du 12 au 16 avec un pic de fraîcheur marqué », rappelle Météo-France. La chaleur a tout de même fait une brève apparition, du 18 au 23 juillet, avec des maximales dépassant 30 °C sur l’ouest et le sud du pays

« Au niveau national, la température moyenne s’élève à 20,3 degrés, finalement seulement 0,2 degré sous la normale 1991-2020, complète Meteonews. Rapporté à la normale précédente 1981-2010, l’écart est de + 0,1 degré et même + 1,6 degré par rapport à la normale 1951-80 ! Un mois de juillet qui aurait été bien chaud s’il s’était produit durant cette trentaine d’années. »

Une fraîcheur insistante plutôt qu’exceptionnelle, donc. « Il faut remonter à juillet 2013 pour trouver un chiffre aussi « bas » avec 20,1 degrés cette année-là, rapporte Meteonews. Les mois de juillet 2012 (19,2 degrés) et 2011 (18,1 degrés) avaient été bien plus frais. Le record appartient toujours à juillet 1954 et 16,8 degrés de moyenne nationale seulement ! »

C’est Charleville-Mézières qui a enregistré le minimum absolu du mois le 2 juillet à avec 7,6 degrés. Le déficit de température concerne surtout les températures diurnes. « La couverture nuageuse souvent importante les nuits, a limité le rayonnement nocturne et donc la fraîcheur des nuits », observe Meteonews.

Un soleil souvent absent

Météo-France constate que l’ensoleillement a également été déficitaire sur la quasi-totalité du pays. « Le déficit a souvent dépassé 10 %, de l’ouest des Pyrénées au nord des Alpes, au sud de l’Alsace et des Hauts-de-France ainsi que sur la pointe bretonne, voire localement 20 % sur le Centre-Est, le Finistère, le sud de l’Aquitaine et les Hautes-Pyrénées avec seulement 156 heures à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou 193 heures à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). »

La fréquence des perturbations explique cet ensoleillement limité. « L’astre du jour a brillé en moyenne 222 heures sur l’hexagone au cours de ce mois de juillet 2021 pour une normale de 257 heures, estime Meteonews. Il faut remonter à juillet 2017 pour trouver le même chiffre, à 2014 pour trouver moins et le record de faiblesse (213 heures). »

« C’est moins qu’en juin (232 heures) et avril dernier (231 heures) ! observe Meteonews. Depuis 1946, seuls sept mois de juillet ont été moins ensoleillés que juillet 2021 : 1960, 1980, 1981, 2000, 2007, 2011, 2014… Pour rappel, le mois de juillet le plus ensoleillé en France reste 1949 avec 340 heures de présence du soleil ! »