Emmanuel Macron a expliqué le 16 juin 2022 que la France travaille avec la Roumanie pour que les céréales ukrainiennes puissent être exportées par le Danube et le chemin de fer en l’absence d’une solution diplomatique pour les expédier depuis le port d’Odessa, sur la mer Noire.

Les négociations visant à utiliser le port d’Odessa pour exporter les céréales ukrainiennes s’éternisent. « Nous sommes en train de travailler à une autre voie qui est de passer par la Roumanie, a expliqué Emmanuel Macron ce 16 juin 2022, devant les caméras de TF1. Odessa est à quelques dizaines de kilomètre de la Roumanie. »

« Accéder au Danube et au chemin de fer »

L’objectif est « d’accéder au Danube et au chemin de fer, poursuit le président de la République. La Roumanie, nous sommes en train de constituer avec elle une espèce de point de liaison où là, nous pourrions beaucoup plus fortement, rapidement et massivement qu’on ne le fait aujourd’hui exporter ces céréales. »

Levée du blocus des céréales à Odessa



Emmanuel Macron a précisé que la Roumanie était « en train de faire les investissements. On va les y aider avec nos experts, avec nos militaires, avec nos entreprises ». Cette alternative à la voie maritime n’empêche pas de travailler sur le plan diplomatique pour rétablir les exportations depuis le port d’Odessa.

La diplomatie toujours à l’œuvre

« La première façon de sortir [les céréales d’Ukraine], c’est d’utiliser le port d’Odessa, a rappelé le chef de l’État. Pour cela, il faut l’accord de la Russie, il faut que les Ukrainiens enlèvent les mines flottantes ou en tout cas sachent frayer un chemin, et que la Turquie qui a un rôle particulier en mer Noire puisse aussi accompagner les choses. »

« Il nous faut avant tout un cadre des Nations unies, a insisté Emmanuel Macron. Ce cadre, aujourd’hui, nous ne l’avons pas, car la Russie refuse. Nous continuons l’épreuve de force diplomatique avec la Russie avec le secrétaire général des Nations unies » pour utiliser le port d’Odessa.

