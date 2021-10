Le 29 septembre 2021 fut la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires, l’occasion pour l’Ademe (1) de dévoiler les résultats de son opération témoin :

« Fruits et les légumes : des solutions pour réduire les pertes et gaspillages alimentaires ».

Réalisée en partenariat avec Solaal (2), FranceAgriMer et le CTIFL (3), cette étude a été conduite auprès de 13 sites de producteurs et stations de coopératives agricoles, entre 2019 et 2021.

Source : Ademe

Les diagnostics réalisés sur chaque site ont montré qu’en moyenne, 27 % de la production initiale était perdue et 17 % gaspillée (4). « Ces pertes représentent un manque à gagner de près de 20 % du chiffre d’affaires annuel et 215 tonnes de CO 2 émises chaque année », indique l’Ademe.

Un plan d’actions sur-mesure

L’établissement a donc accompagné la mise en place d’un plan d’actions sur-mesure, fonction du profil des structures participantes à l’opération :

Pour les producteurs, des formations « aux bons gestes », des travaux pour l’assouplissement des cahiers des charges de la distribution et le développement des circuits courts et alternatifs ;

« aux bons gestes », des travaux pour l’assouplissement des cahiers des charges de la distribution et le développement des ; Pour les stations, l’amélioration des outils et méthode de pilotage interne, la sensibilisation des adhérents, la diversification des débouchés et la valorisation des pertes en alimentation humaine ou méthanisation.

Un bilan positif sur l’environnement et le chiffre d’affaires

La mise en œuvre de ce plan d’actions a ainsi permis de réduire, en moyenne par site :

Les quantités perdues de 30 % ;

Les coûts de 315 000 euros ;

L’empreinte carbone de plus de 30 %.

« Si la baisse des pertes et gaspillage est en partie attribuable au contexte spécifique (Covid-19 N.D.L.R.) et à une plus faible production saisonnière, les plans d’actions mis en place devraient permettre de pérenniser les bons résultats de cette expérimentation », conclut l’Ademe.