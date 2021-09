L’ancien président de la République avait mis ses bottes pour l’occasion ! François Hollande, aujourd’hui, à la tête de la fondation « La France s’engage » est venu saluer, le 29 septembre 2021, le travail de Solaal, à Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire), sur l’exploitation de maraîchage d’Angélique Delahaye, présidente de cette association de dons alimentaires.

« Comment ferions-nous si vous n’étiez pas là ? »

Il a rencontré Nadège, Corinne, Thierry et d’autres, des bénéficiaires des Restos du cœur venus glaner des salades qui seront distribuées l’après-midi. « Voir les bénéficiaires, c’est la plus belle récompense. Des bénéficiaires qui, en plus, récoltent eux-mêmes les produits. C’est ça qui fait sens ! », a souligné François Hollande. Et d’ajouter à l’intention des associations caritatives : « Comment ferions-nous si vous n’étiez pas là pour traverser cette crise ? ».

Avec le glanage, Solaal évite le gaspillage au champ, mais joue également un rôle social. Les glaneurs possèdent un contrat de six mois avec les Restos du Cœur et Angélique Delahaye en a embauché quelques-uns pour le désherbage manuel. « Malgré la météo variable, ils n’ont pas manqué une seule journée. Cela leur redonne confiance en eux. C’est une leçon de vie, une aventure humaine », témoigne la présidente de l’association de dons alimentaires.

Bientôt une dixième antenne

Solaal, qui fait le lien entre les 900 sources de dons (agriculteurs, coopératives, marchés de gros…) et les associations caritatives, a bénéficié, en 2019, d’un financement de 150 000 euros pour trois ans de la part de la France s’engage.

En trois ans, l’activité de Solaal a triplé : neuf antennes régionales ont ouvert et une application a été développée pour l’organisation logistique.

Et bientôt une dixième antenne ouvrira en région Centre Val de Loire. Le président du département d’Indre-et-Loire, Jean-Gérard Paumier, l’a annoncé lors de la visite. « C’est une très bonne nouvelle » pour Angélique Delahaye. « Pour l’instant tout est piloté de Paris. Mais avec un ancrage local, on va pouvoir mieux se faire connaître des agriculteurs. L’objectif est de multiplier nos actions dans les treize régions ».

« Continuer à exporter »

En marge de ce déplacement, François Hollande a livré sa vision des grands enjeux agricoles pour les prochains mois, avec notamment, la transposition au niveau français de la Pac. « D’accord pour les exigences environnementales, mais il faut continuer à produire. On entend beaucoup la notion d’autosuffisance, mais on a aussi besoin des exportations ». Sur la rémunération des agriculteurs et l’enjeu des prix, l’ancien président juge que les négociations sont encore difficiles, « la loi (NDLR loi Egalim) n’a pas servi à grand-chose ». Sur les intrants, François Hollande aimerait une « aide directe énergétique » pour arriver à consommer moins de pétrole, aussi bien dans les carburants que dans les engrais chimiques. Il a rappelé l’enjeu essentiel du renouvellement des générations et le rôle moteur des régions dans les politiques agricoles « il y a encore trop de centralisation ».