Doubler les actifs de l’activité de malterie

Le groupe s’est entouré de partenaires financiers (KKR, BPI France et Groupe Crédit Agricole) pour financer les opérations d’acquisition qu’il espère réaliser dans les années à venir, et ainsi porter son pôle de malt au premier rang mondial.

Son potentiel d’investissement dans cette branche atteint ainsi les 800 millions d’euros, dont 440 d’augmentation du capital grâce aux investissements (minoritaires) de ces trois partenaires. « Preuve que l’on se donne les moyens financiers pour concrétiser très rapidement ce plan de croissance ambitieux », à savoir doubler de taille dans les cinq prochaines années, s’est félicité Thierry Blandinières.

Mais avec une capacité de production annuelle et actuelle de 2,4 millions de tonnes de malt, le groupe a-t-il la place pour se développer ? Le directeur répond avec un grand oui : « Les gros du secteur, dont Soufflet fait partie, ne couvrent qu’environ 50 % du marché mondial », a-t-il résumé. Ce qui laisse une marge de progression confortable avec, qui plus est, un marché en progression constante grâce aux marchés émergents et aux marchés de niche (bières artisanales, sans alcool), a-t-il expliqué.

> Retrouvez les cours et marchés de l’orge de brasserie