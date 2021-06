Fonds de dotation

Des soutiens privés pour planter des haies

D’ici 3 ans, le Fonds pour l’Arbre souhaite pouvoir accompagner, chaque année, la plantation de 950 km de haies en France. ©CÉDRIC FAIMALI

En doublant ses capacités de soutien financier d’ici trois ans, le Fonds pour l’Arbre souhaite accompagner plus d’agriculteurs et d’opérateurs dans la plantation et la gestion durable des haies à l’échelle du territoire national.