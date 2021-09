Filière

Deux clés de la réussite du bio en grandes cultures

5 h

La maîtrise des paramètres agronomiques a été une étape importante de la mise en place de la filière blé dur d’Ekibio dont l’expérience était présentée au salon Tech&Bio le 21 septembre 2021. © P. Crapon/GFA

Dans le cadre de l’édition 2021 de Tech&Bio, une coopérative et deux entreprises sont venues partager leur expérience de structuration de filières bio en céréales et légumes secs. La maîtrise technique de ce mode de production et la contractualisation sont, selon elles, primordiales.