L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions occidentales prises en rétorsion affectent la sécurité alimentaire mondiale, les deux pays étant des exportateurs majeurs de céréales, et la production d’engrais, la Russie étant un gros fournisseur de gaz naturel dont le secteur est très gourmand.

Augmentation de la facture énergétique…

« Il y a un risque clair de pénuries d’azote et d’augmentations continues des prix si la situation pour le gaz en Europe continue à se détériorer », a jugé le directeur général du groupe norvégien Yara, Svein Tore Holsether, lors de la présentation des résultats trimestriels.

En réaction à l’offensive lancée contre l’Ukraine, les pays européens s’efforcent de ne plus acheter de gaz à la Russie qui a, de son côté, réduit ses livraisons.

Avec l’envolée du prix du gaz, Yara dit s’attendre à une augmentation de sa facture énergétique de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre et de 920 millions de dollars au trimestre suivant par rapport aux mêmes périodes de 2021.

… et des bénéfices

Face à cette hausse des coûts et à la baisse saisonnière de la demande dans l’hémisphère Nord, Yara a réduit sa production d’ammoniac et d’engrais dans plusieurs usines et répercuté la hausse de ses coûts sur ses prix de vente.

Malgré une baisse des volumes livrés au deuxième trimestre, Yara est parvenu à dégager un bénéfice net en hausse de 23 % sur un an, à 664 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires en forte hausse (+63,5 %), à 6,45 milliards de dollars.

En milieu de matinée, l’action Yara cédait 0,58 % à la Bourse d’Oslo sur un marché en baisse de 0,31 %