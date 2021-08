En juillet 2021, la situation des nappes est « très satisfaisante », estime le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dans son dernier bulletin de situation hydrologique au 1er août 2021. Il souligne toutefois son caractère « inhabituel ». À cette époque de l’année, les niveaux devraient être en baisse.

« En effet, les pluies estivales arrivant à s’infiltrer dans les sols sont utilisées par la végétation et n’atteignent que rarement les nappes », explique le BRGM Les pluies importantes de l’été ont entraîné une remontée des niveaux, en particulier dans le nord-est de la France.

> À lire aussi : Un mois de juillet très arrosé en 2021 (11/08/2021)

Niveaux au-dessus des moyennes mensuelles

Sur une large partie nord-ouest, le BRGM rapporte des niveaux au-dessus des moyennes mensuelles. La situation reste néanmoins moins satisfaisante sur les nappes inertielles du couloir Rhône-Saône ainsi que sur les nappes du pourtour méditerranéen et de la Corse.

> À lire aussi : La situation des nappes est globalement satisfaisante au 1er juillet 2021 (13/07/2021)

Pluies importantes dans l’est

« Dans l’est, les importantes précipitations du mois de juillet ont permis d’alimenter les nappes superficielles réactives. Ainsi la situation s’est considérablement améliorée, avec des niveaux modérément hauts à très hauts, sur les nappes des calcaires jurassiques des Côtes de Bars et de Lorraine, sur les nappes des alluvions de la plaine d’Alsace et sur les nappes des alluvions du Rhône, de la Saône et de leurs affluents », poursuit-il.

Des niveaux particulièrement hauts pour un mois de juillet ont été enregistrés sur le bassin de la Meuse et sur le nord de la plaine d’Alsace.

« À l’ouest, dans le Cotentin, en Bretagne et dans le Bassin aquitain, la situation s’est améliorée et les niveaux sont proches des normales mensuelles à hauts. Seuls les niveaux des nappes alluviales de l’Adour et du Gave du Pau sont sous les normales mensuelles », fait savoir le BRGM.

Situation peu satisfaisante dans le sud

Les niveaux sont hétérogènes dans le sud, proches des normales mensuelles à bas. « Sur le pourtour méditerranéen et en Corse, la vidange se poursuit. Les épisodes pluviométriques locaux n’ont que peu bénéficié aux nappes. La situation s’est légèrement améliorée localement, grâce

aux apports pluviométriques, mais demeure peu satisfaisante », indique le BRGM.

Enfin, peu d’évolution de la situation au nord, en Artois et dans le Bassin parisien, les nappes inertielles étant peu sensibles aux phénomènes météorologiques du printemps et de l’été, elles évoluent lentement.

Août, septembre et octobre « plus chauds que la normale »

Selon le BRGM, en août, sans pluie suffisante, la vidange devrait reprendre sur l’ensemble des nappes. Les niveaux devraient rester au-dessus à proches des normales mensuelles sur une grande partie du territoire, mais pourraient devenir préoccupants sur les nappes de Provence et de Corse.

Le bénéfice des épisodes de recharge de mai à juillet des nappes devrait perdurer sur la partie nord de la France. Sur le littoral méditerranéen et en Corse, l’état des nappes va cependant « très probablement se dégrader durant les prochaines semaines » et la situation pourrait « devenir tendue localement sur certaines nappes fortement sollicitées ».

« Les prévisions de Météo-France annoncent que les mois d’août, septembre et octobre seront

plus chauds que la normale sur les deux-tiers sud de la France, prévient le bulletin. Aucun scénario n’est privilégié sur le nord pour les températures et sur l’ensemble du territoire pour les précipitations. »