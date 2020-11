Diminution des produits phytos

Le ministère veut lever les freins du biocontrôle

L’objectif de la stratégie nationale est de faciliter le recours aux pièges à phéromones pour la surveillance et la lutte contre les insectes ravageurs des cultures (carpocapse sur la photo) @ Ministère de l’AgricultureMinistère de l’Agriculture

Le ministère de l’Agriculture a publié le 10 novembre 2020 la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle. Ce déploiement passe notamment par le soutien de la recherche, l’élargissement des usages couverts par le biocontrôle, la formation et l’accompagnement des agriculteurs, et l’adaptation des circuits d’approvisionnement et du machinisme.