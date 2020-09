Davantage de blé en Australie et au Canada

« Les perspectives mondiales de blé pour 2020-2021 prévoient une offre plus importante, une consommation accrue, des exportations plus importantes et des stocks plus élevés », indique le dernier rapport mensuel du ministère américain de l’Agriculture, publié le 11 septembre 2020.

Le rapport souligne une augmentation des volumes disponibles de blé, notamment grâce à une production plus élevée en Australie (+2,5 millions de tonnes, à 28,5 millions de tonnes) et au Canada (+2 millions de tonnes, à 36 millions de tonnes), qui a plus que compensé une récolte plus réduite en Argentine. Il s’agit des deuxième et troisième productions de blé plus élevées jamais enregistrées pour le Canada et l’Australie, respectivement.

La production de l’Argentine est abaissée de 1 million de tonnes, à 19,5 millions de tonnes en raison des conditions de sécheresse persistantes et d’éventuels dommages dus au gel. En net, la production mondiale pour 2020-2021 s’est élevée de 4,5 millions de tonnes pour atteindre un niveau record de 770,5 millions de tonnes.

Évolution de la production mondiale de blé, selon l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.

Intempéries sur le maïs américain

Les prévisions ont revu à la baisse la production mondiale du maïs, déjà anticipée par les analystes. La production américaine de maïs est abaissée de plus de 9,5 millions de tonnes, à 378,5 millions de tonnes, conséquence des violentes tempêtes qui ont touché plusieurs millions d’hectares de cultures dans l’Iowa au mois d’août dernier.

Évolution de la production mondiale de maïs, selon l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.

Baisse des stocks américains de soja

Les prévisions font état d’une réduction des prévisions de stocks de soja aux États-Unis. Le gouvernement américain a réduit ses estimations de production nationale de soja de 3 millions de tonnes, à 117,4 millions de tonnes, par rapport à l’estimation d’août dernier.

Cette révision, couplée à des stocks initiaux en baisse, conséquence des ventes importantes à la Chine ces dernières semaines, conduit à des stocks de fin de campagne revus à la baisse de 4 millions de tonnes, à 12,5 millions de tonnes.

Pour Jason Roose, de US Commodities, le soja est en outre porté « par une forte demande chinoise », comme l’a encore attesté une commande à l’exportation de 262 000 tonnes par la Chine, annoncée vendredi par le ministère américain de l’Agriculture. Une autre commande de 222 000 tonnes de soja a été passée pour des destinations inconnues.

Évolution de la production mondiale de soja, selon l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.