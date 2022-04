Campagne 2022

Les surfaces de céréales à paille en baisse

réservé aux abonnés

-23 min

En blé tendre, les baisses de surface les plus importantes seraient enregistrées en Normandie, Centre Val-de-Loire et Grand Est. ©Cedric FAIMALI/GFA.. ©Cedric FAIMALI/GFA

Les estimations à la hausse des surfaces d’orge d’hiver et de printemps en 2022 par rapport à 2021 ne compenseraient pas suffisamment le recul des blés et autres céréales à paille secondaires. Le colza voit ses surfaces progresser tandis que celles des protéagineux et des betteraves industrielles seraient en recul.