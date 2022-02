Les surfaces de colza et d’orge sont en hausse

Selon les dernières estimations d’Agreste, le service de la statistique et de la prospective du ministère de l’Agriculture, les surfaces de céréales d’hiver seraient de 6,7 millions d’hectares. Elles seraient ainsi en repli de 2,5 % par rapport à 2021 et seraient même en deçà de la moyenne 2017-2021 (-0,6 %).

La sole d’orge progresse

Toutefois, « l’estimation de la sole d’orges d’hiver progresse, à 1,25 million d’hectares, étant ainsi supérieure à celle de 2021 (1,20 Mha). Sur un an, elle diminue uniquement en Paca et en Occitanie », détaille le ministère.

Les soles d’avoine, de seigle et de triticale sont en baisse par rapport à 2021 où elles étaient particulièrement élevées. Celles de seigle et de triticale demeurent toutefois nettement supérieures à la moyenne 2017-2021.

Nette hausse des surfaces en colza

La sole de colza d’hiver est pour sa part évaluée à 1,16 million d’hectares et augmente de 18 % par rapport à 2021, un niveau toutefois encore inférieur à la moyenne 2017-2021 (-6,9 %). Elle progresse fortement en Lorraine (+88,3 %), Champagne Ardenne (+41,2 %) et Pays de la Loire (+21,6 %).

Recul des surfaces de blé tendre dans toutes les régions

La sole de blé tendre d’hiver est quant à elle révisée à la baisse au 1er février 2022, à 4,75 millions d’hectares, soit une diminution de 4,3 % sur un an et de 1,0 % par rapport à la moyenne 2017-2021. Un recul qui touche toutes les régions, et plus particulièrement

Le Centre-Val-de-Loire (-5,7 % sur un an) ;

La Champagne-Ardenne et la Haute-Normandie (-6,3 % chacune) ;

La Bourgogne (-5,1 %) ;

La Lorraine (-12,3 %) ;

Les surfaces de blé dur d’hiver sont, quant à elles, légèrement revues à la baisse, à 2,77 millions d’hectares. Elles diminueraient de 2,5 % par rapport à 2021 au niveau national. Elles sont en net recul en Centre Val-de-Loire et en Rhône-Alpes et seraient stables ou en légère hausse dans les régions de production traditionnelle (Occitanie et PACA).

Révision pour les productions de cultures d’été

Concernant la récolte 2021, la production de maïs grain (y compris semences), elle, a été légèrement révisée à la baisse (-15,3 millions de tonnes) alors que celle de maïs fourrage est révisée à la hausse (+18,1 millions de tonnes).

La production de tournesol s’établit à 1,9 million de tonnes, estimation en légère baisse par rapport à celle de décembre. Le rendement des pommes de terre de conservation et demi-saison est réévalué à la hausse, portant la production à 6,7 millions de tonnes.

Céline Fricotté