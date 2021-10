La croissance du label « Zéro résidu de pesticides » (ZRP) « est toujours au rendez-vous », assure le Collectif Nouveaux Champs dans un communiqué diffusé le 1er octobre 2021. Au premier semestre 2021, le marché a gagné 13 % par rapport à l’année précédente, toutes filières confondues.

Six rayons différents

Le collectif annonce qu’au 30 juin 2021, plus de 100 millions d’UVC (1) labellisées « Zéro résidu de pesticides » ont été commercialisées depuis le lancement de la démarche, en janvier 2018.

« Né dans l’univers des fruits et légumes frais, il devient un label transversal, ce qui simplifie la compréhension de la démarche et multiplie les points de contacts en magasin », explique le Collectif.

Ainsi, en 2021, « le label est présent dans 6 rayons différents de la grande distribution française : fruits et légumes, fruits secs, surgelés, pâtes, boissons et vins ». 200 références (dont 180 en fruits et légumes) sont à ce jour disponibles sur le marché, contre 155 fin 2020.

Club d’entreprises

Un club d’entreprises a vu le jour en septembre 2021 pour développer et promouvoir le Zéro résidu de pesticides. Il réunit quatre acteurs de la « troisième voie agricole » : le Collectif Nouveaux Champs, Bonduelle, Bioline by Invivo, et Medinbio

Leurs objectifs : accélérer la recherche de solutions agricoles innovantes, communiquer sur les avancées concrètes de la troisième voie, et investir dans des outils serviciels pour accompagner les producteurs engagés dans des démarches encore expérimentales (digital, service, assurance…).

Hélène Parisot