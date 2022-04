Selon les estimations du ministère de l’Agriculture publié le 19 avril 2022, en février 2022, la hausse du prix des intrants se poursuit, avec une augmentation de 1,9 % par rapport à janvier 2022. En glissement annuel l’augmentation est de 20,5 %. Il progresse nettement en février 2022 pour toutes les exploitations agricoles, de 12,0 % en cultures permanentes à 26,3 % pour les exploitations de grandes cultures.

© Agreste

Sans surprise, forte augmentation pour les engrais

Toujours selon le ministère, après avoir baissé entre février 2019 et septembre 2020, le prix des engrais et des amendements s’est fortement redressé ensuite : en février 2022, il atteint un niveau record, en hausse de 82,0 % par rapport à février 2021. On assiste en effet à la poursuite des tensions sur le marché mondial des engrais, ravivées par le début de la guerre en Ukraine, entre des disponibilités limitées chez les principaux exportateurs en lien avec la hausse du prix du gaz et des coûts du fret.

Le prix des engrais azotés simples augmente très fortement, de 117,4 % sur un an. Les prix de la solution azotée augmentent de 140,1 %, croissance plus forte que celle de l’urée (+113,2) et des ammonitrates (+113,5).

Selon les estimations du ministère susceptibles d’être corrigées, en février 2022, les livraisons d’engrais azotés seraient en baisse sur un an de 29,1. En cumul depuis le début de la campagne, les livraisons d’engrais azotés auraient baissé de 9,7.

En février 2022, les livraisons de phosphate baisseraient de façon très marquée sur un an (–54,0 %) ainsi qu’en cumul depuis le début de la campagne (–24,9 %). Le prix des engrais simples phosphatés augmenterait de 68,0 % sur un an.

Les livraisons de potasse seraient aussi en forte baisse sur un an de 54,2 %. La baisse étant toutefois moins prononcée en cumul depuis le début de la campagne (–16,9 %). Le prix des engrais simples potassiques est également en forte hausse de 70,7 %.

Même constat pour l’énergie

Selon le ministère public, le prix de l’énergie et des lubrifiants est en forte hausse de 6,6 sur un mois et de 35,3 que sur un an, dans un contexte de reprise économique mondiale et de craintes sur les disponibilités faisant suite au conflit russo-ukrainien.

En février 2022, le cours du baril de pétrole brut de la mer du Nord est en forte hausse par rapport au mois précédent (97 $, contre 87 $ en janvier 2022). Le prix du gazole non routier repart à la hausse sur un mois et affiche aussi une forte augmentation sur un an de 57,3 %.

Augmentation plus mesure pour le prix des aliments

Toujours selon la rue de Varenne, en février 2022, le prix des aliments pour animaux augmente de 1,7 % par rapport à janvier et reste nettement supérieur à celui de février 2021 (+14,6 %), en lien avec la hausse du prix des céréales et des oléagineux. En particulier, le prix des aliments porcins augmente sur un an de 17,5 %, celui des aliments pour volailles de 15,1 % et celui des aliments pour vaches laitières de 12,5 %.

En février 2022, avec le même nombre de jours ouvrables qu’en février 2021, la production d’aliments composés pour animaux de ferme diminue de 1,9 % sur un an.