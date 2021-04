L’interprofession des huiles et des protéines végétales voit l’expérimentation des trains qui roulent au B100 comme une « avancée majeure » pour la filière du colza.

Des trains qui roulent au B100, biodiesel 100 % issu de colza français : le 14 avril 2021, la région Normandie et la SNCF avaient annoncé expérimenter le concept sur la ligne Paris-Granville. Pour Terres Univia, qui a réagi le 29 avril via communiqué, l’initiative est une « avancée majeure pour la filière colza » et une « diversification de marché prometteuse ».

Votre ligne Paris Granville se met au vert !! Une grande première en France ! Les trains de la ligne vont rouler au COLZA pendant 3 mois. @SNCF lance avec @RegionNormandie une phase d'essai de ce nouveau biocarburant le B100.



Opportunité de diversification

« Dans un contexte difficile pour la filière colza, entre récents aléas climatiques et la nécessité de redynamiser les surfaces de cette culture, cette opportunité prometteuse de diversification verte s’offre désormais aux producteurs d’oléoprotéagineux », déclare Antoine Henrion, agriculteur et président de Terres Univia, cité dans le communiqué.

L’interprofession des huiles et des protéines végétales indique avoir réalisé en 2019, avec l’Institut français du pétrole énergies nouvelles (Ifpen) et la SNCF, une phase d’évaluation technique et environnementale ayant permis cette nouvelle utilisation du B100, jusqu’alors réservé au transport routier.

Hélène Parisot