Un enseignant d’un lycée agricole utilise un jeu vidéo comme support pédagogique avec ses élèves de terminale.

Thomas Baradel, un professeur du lycée agricole et viticole de Rouffach en Alsace, utilise le jeu vidéo « Roots of Tomorrow » dans son programme pédagogique. Depuis un portable ou un ordinateur, l’application permet aux joueurs de se mettre dans la peau d’un agriculteur à la tête d’une exploitation agricole. À l’occasion du Salon international de l’agriculture, la société Gamabilis a sorti le vendredi 3 mars 2023 une nouvelle version sur l’agriculture urbaine en île de France.

Avec ce jeu, Thomas Baradel, professeur d’agronomie et de production végétale, explique à ses élèves de terminale les effets des pratiques agricoles sur les ressources naturelles. « Depuis que mes élèves utilisent le jeu, ils font tout de suite ces liens ! Ils arrivent à expliquer et à comprendre l’impact des pratiques des agriculteurs », se réjouit l’enseignant.

Appréhender la complexité

Lorsque Thomas Baradel entend parler du jeu vidéo « Roots of Tomorrow », il voit l’opportunité d’enseigner la complexité des systèmes agricoles. Il le teste sur ses élèves de terminale en gestion de l’exploitation.

Construit avec l’aide de producteurs, le jeu se veut le plus réaliste possible. Il englobe de multiples aspects de la gestion agricole tels que les aides de la politique agricole commune (Pac), les assurances, la fertilisation des parcelles, les recherches agronomiques et même la charge de travail de l’agriculteur. « Au départ, pour les lycéens, gérer une exploitation agricole consiste à maîtriser la trésorerie, les cultures ou l’élevage. Ils appréhendent peu le fait qu’une pratique sur une parcelle a des impacts économiques, sociaux et environnementaux », insiste-t-il.

Peu de temps après la découverte du jeu, le professeur retrousse ses manches. Il commence son travail en trois temps. Il programme d’abord le jeu pour se focaliser sur le pilier environnemental dans les exploitations virtuelles. L’enjeu est simple, avoir la meilleure note possible sur le score environnemental. Dans le cours suivant, il fait rejouer ses élèves en ajoutant la dimension économique. Enfin, il mélange dans un dernier cours l’aspect social. Pas à pas, il complexifie l’univers virtuel et passe d’une dimension à trois dimensions.

À chaque fin de séance, il questionne ses élèves sur leurs actions et étudie avec eux les pistes d’amélioration. « Ce jeu m’a vraiment permis de leur faire comprendre qu’une action sur un système, comme une ferme, a de multiples conséquences sur l’ensemble des sous-systèmes », se félicite-t-il.

Lier numérique et éducation

Le professeur ne compte pas s’arrêter là. Il souhaite élargir son utilisation à d’autres classes. « C’est un outil très puissant et réaliste. Il utilise à 95 % le vocabulaire qu’on utilise avec nos élèves », poursuit-il.

Le professeur prend néanmoins du recul. « C’est un levier intéressant pour acquérir de nombreuses compétences, mais il ne fait pas tout le programme ! ». L’intérêt pour lui étant de pouvoir captiver ses élèves à l’aide de moyens plus modernes et de renouveler son enseignement.