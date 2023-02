Après trois mois de repli, les cours du porc français rebondissent en janvier 2023, tirés par une offre déficitaire et un manque d’effectifs porcins.

En janvier 2023, la contraction du cheptel porcin en Europe réduit l’offre disponible, tirant à nouveau les cours français à des niveaux très élevés, note ce 24 février 2023 Agreste, le service statistiques du ministère de l’Agriculture. Les abattages reculent sur un an, en têtes comme en poids.

L'offre réduite fait grimper les prix du porc français

En janvier 2023, après trois mois de repli, le cours moyen du porc français progresse de 5 cts d’€/kg sur un mois. À 2,06 €/kg carcasse entrée abattoirs classe S, il est particulièrement soutenu pour la saison, soit + 44,0 % sur un an. Comme dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE), les prix sont tirés par une offre déficitaire, conséquence de la baisse des effectifs porcins.

© Agreste - DGDDI - Le cours moyen du porc français rebondit en janvier 2023 après trois mois de repli.

Les abattages de porcs reculent sur un an : — 7,9 % en têtes et — 8,7 % en poids. Les porcs charcutiers sont un peu plus légers à l’abattage que l’an dernier.

En décembre 2022, le prix de l’aliment pour porcins est sensiblement supérieur à celui de l’an dernier (+ 26,3 %), et à la moyenne 2017-2021 (+ 48,0 %). En niveau, il reste stable depuis juillet 2022.

La consommation de viande porcine progresse

Les exportations de viande reculent de 7,4 % sur un an, notamment à destination de l’Asie et de l’UE, en particulier vers les Pays-Bas.

Les importations de viande et graisse de porc se contractent de 3,3 % comparées au niveau particulièrement élevé de décembre 2021. Elles sont supérieures de 12,5 % à la moyenne 2017-2021. Les achats à l’Espagne se replient, en partie au profit de l’Italie.

Après le recul observé en novembre, la consommation de viande porcine progresse légèrement en décembre de 0,4 % sur un an. Elle dépasse de 3,3 % la moyenne quinquennale.