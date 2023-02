Andrea Stöckel sur publicdomainpictures.net

Malgré des températures élevées dans certaines régions en début de semaine, la pluie devrait faire son retour à partir de mercredi 22 février 2023. Un épisode pluvieux traversera la France d’Ouest en Est marquant le retour de « pluies bienvenues par ce mois de février très sec », relève Météo News ce mardi 21 février 2021. Un événement n’arrivant jamais seul, les perturbations seront suivies d’un pic de froid, avec l’apparition de neige et de gelées.

Il y aura deux perturbations ce mercredi. À la suite d’une première située traversant le pays de l’Ouest à l’Est, une deuxième « plus active » se manifestera. Cet épisode de pluie apportera près de 10 à 20 millimètres en 24 heures. Il touchera notamment une grande partie du Sud du pays.

En l’espace de deux jours, il tombera près de 20 à 40 litres d’eau au mètre carré sur les deux-tiers Sud de la France. Le déficit accumulé depuis le début du mois devrait être comblé. Cependant les précipitions seront insuffisantes sur la moitié nord, avec seulement 1 à 10 millimètres d’eau.

Après la pluie vient le froid. « Les températures accuseront une baisse très marquée », prévoit Météo News. Pour la journée de jeudi, la température n’excédera pas plus de 5 à 10 degrés. Dans l’Est et sud-est de la France, il fera 12 degrés.

La neige s’invitera aussi avec près de 800 mètres sur les Pyrénées-Atlantiques et 1 100 à 1 800 mètres sur les autres massifs. Ce week-end subira aussi les refroidissements avec des valeurs proches de la moyenne de janvier sur une large partie du territoire. « Les gelées seront de nouveau fréquentes », ajoute Météo News.

Un risque de sécheresse anticipé

Même si des intempéries sont prévues cette semaine, la France n’avait pourtant pas connu de pluie depuis le 21 janvier 2023. Pour répondre à cette situation inquiétante, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Bérangère Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Écologie, présideront un comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH), ce jeudi 23 février. L’objectif ? Évaluer l’état de la sécheresse actuelle, les réserves en eau restantes et anticiper les risques de sécheresse pour l’année 2023.