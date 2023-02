L’hiver 2023 se démarque par la sécheresse qui sévit déjà dans de nombreuses régions de France. Les pluies se font rares depuis plus de 20 jours à l’échelle du pays.

Après une année 2022 réputée comme une des plus chaudes jamais enregistrée et un été très sec, l’hiver 2023 prend la relève avec un fort manque de pluie. Alors que l’automne laissait entrevoir une lueur d’espoir avec des pluies un peu plus fréquentes et abondantes, le mois de décembre, lui, s’est révélé plus sec que prévu. « La récurrence de conditions anticycloniques a sensiblement changé la donne, et les déficits pluviométriques sont à nouveau préoccupants au sortir de cet hiver 2022-2023. » C’est ce qu’annonce MeteoNews dans un bulletin d’information diffusé le 16 février 2023.

Un manque de pluie

Les jours se succèdent sans que la pluie ne tombe. Dans l’Est, les quinze premiers jours de février ont été les plus secs depuis au moins 1959 avec moins de 5 mm à Nancy et à Strasbourg. À Besançon, il est tombé 6 mm seulement. « À Lyon, le cumul de ce mois de février n’atteint même pas 1 mm ! », déplore MeteoNews. Certaines stations vers les Pyrénées et le sud-ouest du pays n’ont pas reçu une seule goutte de pluie.

À Grenoble, seulement 19 mm de pluie sont tombés depuis le 1er janvier contre 141 mm habituellement. Les deux mois de janvier et de février pourraient battre le record de sécheresse jamais enregistré pour la zone, « si la situation n’évolue pas radicalement d’ici à la fin du mois ».

« Le mois de janvier a en effet été largement déficitaire », insiste MétéoNews. Des déficits en pluie très importants ont été enregistrés dans le nord et l’est de la France, avec 20 à 60 % de moins que d’habitude. La ville de Dijon affiche un déficit de 30 %, de 22 % à Lyon et 56 % à Clermont-Ferrand. Ce manque de pluie affecte les sols dont l’humidité est au plus bas.

Absence de neige

La neige n’est pas non plus au rendez-vous. Dans les Alpes et les Pyrénées, des déficits de hauteur de neige importants sont enregistrés. « À Valloire par exemple, on mesure seulement 50 cm au Crey du Quart à 2 300 m, ce qui représente le plus faible enneigement pour la période depuis 21 ans. » signale MeteoNews. Dans les Alpes du Nord, le 18 janvier marque la dernière chute de neige. Dans les Alpes du Sud et dans les Pyrénées, elles remontent aux 16 au 20 janvier.