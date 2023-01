Championne de judo, Mélodie Turpin, fille d'éleveurs de l'Orne, partage son quotidien entre ses études d’ingénieure agronome et ses nombreux entraînements.

Les Jeux olympiques de 2024 sont encore loin pour Mélodie Turpin, espoir du judo français. À 21 ans, la jeune femme se consacre à ses études tout en cherchant à progresser dans sa discipline. Depuis septembre 2021, Mélodie partage son quotidien en tant qu’élève ingénieure à Bordeaux Sciences Agro et sportive de haut niveau. Son credo est d’avancer par étapes tout en ne perdant pas de vue ses objectifs. Originaire d'Écouché, dans l’Orne, Mélodie est fille d’exploitants agricoles, en polyculture-élevage.

Enfant, elle a besoin de se dépenser, malgré la vie au grand air. « J’ai toujours fait beaucoup de sport. J’ai découvert le judo à 5 ans, un peu par hasard. Cela m’a tout de suite plu avant que ça ne devienne une vraie passion. » Rapidement, les résultats suivent, si bien qu’à l’âge de 12 ans, Mélodie intègre une section en sports études à Caen. « L'adrénaline, le dépassement de soi et l'exigence requise par cet art martial me donnent envie de poursuivre les entraînements et les compétitions. »

Attachée à ses racines

En terminale, elle rejoint le Pôle France de Bordeaux et obtient son baccalauréat. « C’était un bac scientifique classique, explique-t-elle. Notre emploi du temps était aménagé pour nous permettre de nous entraîner. J’ai ensuite suivi deux ans en licence de biologie avant de passer un concours l’an dernier pour intégrer Bordeaux Sciences Agro. » Un choix qui n’est pas étranger au métier de ses parents, dont elle est fière. La jeune femme rentre une fois par mois sur la ferme familiale. « Ce sont mes racines, un lieu où je peux me ressourcer. L’été, j’aime bien travailler sur l’exploitation auprès des animaux, dès que mon emploi du temps me le permet. »

À Bordeaux, ses semaines sont rythmées par les cours, le travail personnel et par les douze heures d’entraînement au Creps. S’ajoutent les stages à Paris, à l’Insep (1) notamment, et bien sûr les compétitions. L’année 2021 est couronnée de succès. Elle obtient une cinquième place en junior, aux Championnats d’Europe et du monde, en individuel. Elle remporte le titre par équipe, lors de ces deux compétitions. Elle valide brillamment son année à Bordeaux Sciences Agro.

« Ce qui m’encourage à continuer de jongler entre mes études et le sport de haut niveau », souligne la sportive. Pour la suite de cette saison, deux échéances déterminantes attendent désormais l’élève ingénieure : les championnats d’Europe des moins de 23 ans et ceux de France de première division. "Dans le sport, il y a beaucoup de joie, de nombreuses déceptions aussi. Tout peut arriver, il faut garder les pieds sur terre », observe la judoka. De son ancrage terrien, Mélodie tire sa force.