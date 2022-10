En déplacement au Sommet de l’élevage, le ministre de l’Agriculture a réaffirmé qu’il ne peut y avoir de souveraineté alimentaire sans rémunération des producteurs. Dans sa ligne de mire : les transformateurs, les distributeurs et aussi le consommateur.

Pourquoi le ministère de l’Agriculture est-il aussi celui de la souveraineté alimentaire ? Ce n’est pas un hasard, à en croire son locataire actuel, Marc Fesneau. « La guerre en Ukraine et avant le Covid a montré aux gens que la souveraineté alimentaire n’est pas un acquis, a-t-il insisté ce 4 octobre 2022 le Sommet de l’élevage à Cournon (Puy-de-Dôme). Et que c’est une liberté assez fondamentale quand on ne veut pas dépendre d’autrui pour nourrir sa population. »

Pas de souveraineté alimentaire sans rémunération des éleveurs

Comme il l’avait dit au Space, Marc Fesneau a réaffirmé que dans le secteur de l’élevage en particulier, il ne peut y avoir de souveraineté alimentaire sans rémunération des producteurs. « C’est un travail que nous devons nous faire au gouvernement, que doivent faire les transformateurs, les distributeurs. C’est aussi une prise de conscience que doivent avoir les citoyens. 50 euros de plus sur le lait, c’est 5 centimes sur la brique de lait. »

« Le consommateur est par ailleurs citoyen, a poursuivi le ministre. Quand il achète une brique de lait et accepte de mettre 0,05 euro de plus par litre, il décide de permettre à un éleveur de gagner sa vie. » Outre le consommateur citoyen, c’est aussi aux distributeurs que Marc Fesneau demande de changer. « On a depuis 60 ans construit un modèle en disant le bon prix, c’est le bas prix. Le bon prix n’est pas le bas prix, le bon prix est celui qui assure la souveraineté alimentaire et donc la rémunération des agriculteurs. »