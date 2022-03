C’est au Salon de l’agriculture, le 28 février 2022, que la création de l’association « Collectif de la troisième voie des filières agricoles et agroalimentaires responsables » a été matérialisée.

Cinq filières impliquées

Créé en 2018, le collectif regroupe à l’heure actuelle cinq filières : Bleu Blanc Cœur, Demain la terre, CRC (1), Vignerons engagés et Mr Goodfish.

L’objectif est de « démultiplier les forces » du Collectif, et ainsi de pouvoir davantage « peser auprès des pouvoirs publics et des consommateurs », a expliqué Geoffroy Cormorèche, président de Demain la Terre (filière fruits et légumes).

Ouvert à d’autres

L’association veut faire valoir sa vision de l’agriculture responsable, c’est-à-dire « faisant travailler des entreprises majoritairement françaises et ayant une volonté environnementale, sociale et sociétale forte, a défini Geoffroy Cormorèche. J’ai bon espoir que lorsque certains politiques se poseront des questions sur l’agriculture de demain, ils fassent appel au collectif de la troisième voie. »

Les membres de l’association espèrent que d’autres filières qui partagent les mêmes valeurs les rejoindront à l’avenir. Le premier président est Bernard Schmitt, co-président et fondateur de l’association Bleu Blanc Cœur. Il a déclaré : « Il faut être capable d’influencer pour que la vision de l’agriculture, de l’alimentation, et donc de la santé humaine, soit mise en exergue comme un modèle que nous recherchons tous ».