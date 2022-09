« Garder parfois de la jachère pour l’écorégime »

« En 2023, l’exigence de maintenir 3 à 4% de surfaces non productives (BCAE 8) est levée, explique Carine Hardy, conseillère à la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. Certains agriculteurs choisiront de cultiver des jachères ou des bordures de champ et de forêt (mais pas les bandes tampons le long des cours d’eau !). Mais attention aux critères pour accéder aux écorégimes ! Sur les diagnostics déjà réalisés par la chambre, 44% des exploitants choisissaient de consacrer 5% des terres à la jachère (ou aux prairies temporaires) qui « rapportent » 2 points pour émarger aux écorégimes. Du fait de la dérogation, certains implanteront du trèfle pour limiter leur surface en herbe (5% des terres ou 5 ha en plantes fixatrices d’azote donnent aussi 2 points). Pour ceux qui choisissent de conserver le critère des 5% de jachères, il n’y a pas de dérogation : elles ne peuvent pas être cultivées ni valorisées. D’autre part, de plus en plus d’agriculteurs envisagent la voie de certification CE2+ afin de ne pas modifier leur assolement ".