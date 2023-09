La nouvelle série S6 de Valtra comprend six modèles de 280 à 420 ch. ( © Valtra) Contrairement aux générations précédentes qui étaient produites à Beauvais, les S6 sont maintenant construits en Finlande, comme la majorité de leurs composants. ( © Pierre Peeters / GFA) Vu de l'extérieur, le changement de générations est bien visible avec un capot aux lignes plus modernes et la cabine à cinq montants Valtra. ( © Pierre Peeters / GFA) Côté hydraulique, Valtra propose un relevage 12 tonnes et deux solutions de pompes, dont une combinaison 2 x 200 l/min. ( © Pierre Peeters / GFA) La cabine à 5 montants est héritée des séries T et Q. Le poste inversé TwinTrac est proposé en option. ( © Pierre Peeters / GFA) A bord, on retrouve bien sûr l’habitacle SmartTouch propre à la marque. De nouvelles options sont disponibles, comme un autoradio équipé de l’AppleCarPlay. ( © Pierre Peeters / GFA) Previous Next

Valtra dévoile les remplaçants de ses S4. L’offre se compose toujours de 6 modèles, allant désormais du S 286 au S 416. Les puissances sont comprises entre 280 et 420 ch. Techniquement, ces tracteurs affichent peu de changements. Ils conservent le bloc AgcoPower de 8,4 l, couplé à la transmission à variation continue ML 260 de chez Agco.

Des changements à l’extérieur

Pourtant, vu de l’extérieur, le changement de génération est bien visible. L’une des grandes nouveautés, c’est l’arrivée de la cabine « maison », qui équipe déjà les séries Q ou encore les T. C’est donc une structure à 5 montants. À bord, on retrouve bien sûr l’habitacle SmartTouch propre à la marque.

De nouvelles options sont disponibles, comme un autoradio équipé de l’AppleCarPlay. Le poste inversé TwinTrac fait toujours partie des options proposées. Parmi les autres évolutions, le capot a été revu et arbore de nouvelles lignes plus modernes. Ces tracteurs se parent aussi de nombreux éclairages à LED.

Un tracteur « Made in Finland »

L’une des grandes nouveautés également sur cette cinquième mouture des S, c’est son lieu de production. En effet, les Valtra fabriqués à Beauvais, c’est terminé ! Cette série sera assemblée dans l’usine historique de Suolahti, en Finlande. Ce tracteur devient beaucoup plus scandinave, également par ses composants. Comme le reste de la gamme, il reçoit des cabines maison et un moteur Agco produit en Finlande. Sa transmission, d’origine bavaroise, sera désormais produite dans l’usine de Suolahti.

Des performances améliorées

Fidèle à sa réputation, Valtra propose une forte capacité de relevage, qui atteint 12 tonnes à l’arrière. Deux nouvelles solutions sont disponibles pour l’hydraulique. La première, proposée en standard, comprend une pompe 200 l/min ECO, qui permet de délivrer le débit maximal de 200 l/min dès 1 650 tr/min (au lieu de 1 950 tr/min).

En option, il est possible d’opter pour une combinaison de deux pompes à piston de 200 l/min chacune. Cette configuration est recommandée pour les outils très gourmands en hydraulique. Elle fonctionne avec le Power Beyond. Toujours à l’arrière, la prise de force a été renforcée avec des régimes nominaux atteints à plus bas régime.

Les S6 seront présentés pour la première fois au public lors de l’Agritechnica 2023. Les premiers modèles devraient fouler nos parcelles d’ici l’été 2024.

Pierre Peeters