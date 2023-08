« L’escalade des tensions en mer Noire a animé le marché en fin de semaine », souligne Agritel dans sa note quotidienne parue le 7 août 2023. La tonne de blé a clôturé vendredi 4 août 2023 sur Euronext en hausse, à 235,25 euros sur l’échéance de septembre (+ 3,25 euros par rapport à la clôture précédente) et à 244,50 sur celle de décembre (+ 2,50 euros). La tonne de maïs a, elle, terminé en recul, à 228,25 euros (- 1,25 euro) sur l’échéance de novembre, et à 232,50 euros (- 0,75 euro) sur celle de mars 2024. Lundi 7 août 2023, vers 11 h 00 sur Euronext, la tonne de blé gagnait 2,25 euros sur l’échéance de septembre à 237,50 euros et 2,50 euros sur celle de décembre, à 247,00 euros. Celle de maïs rebondissait de 1,25 euro, à 229,50 euros sur l’échéance de novembre, et de 0,50 euro sur celle de mars 2024, à 233,00 euros.

Appel d’offres égyptien

« Face aux incertitudes actuelles et en raison du mouvement récent de repli des cours, certains acheteurs se repositionnent à l’image de l’Égypte, souligne le cabinet de conseil. Le Gasc lance ainsi un appel d’offres pour l’achat de blé tendre pour des chargements programmés sur la seconde quinzaine de septembre et/ou la première quinzaine d’octobre. »

Interrogations sur les exports en mer Noire

À la Bourse de Chicago, la semaine a clôturé sur des niveaux quasi stables en fin, contenant la dynamique de recul des séances précédentes. L’évolution de la situation en mer Noire interroge quant aux activités d’exportation.

En maïs, les récentes pluies observées aux États-Unis rassurent les producteurs. « De nouvelles précipitations sont également annoncées durant la semaine, offrant un élément rassurant sur l’état des cultures à ce stade de développement », indique Agritel. Le ministère de l’Agriculture a ainsi révisé à la hausse son estimation de production de maïs en France à 10,89 millions de tonnes, au 1er août 2023.

Pluies favorables aux maïs mais pénalisantes pour les céréales non récoltées

En France, les nombreuses précipitations sont aussi favorables aux maïs. En revanche, elles retardent la fin des moissons des céréales. Selon FranceAgriMer, il restait environ 13 % des surfaces de blé à récolter au 31 juillet 2023 et 5 % de celles d’orges de printemps. La qualité des cultures encore sur pied pose question. « Les chaleurs et les éclaircies annoncées devraient permettre la reprise des travaux, durant la semaine, dans de nombreuses zones », estime Agritel.

Isabelle Escoffier