Sur marché de Cholet, les blondes d’Aquitaine lourdes et les très bonnes limousines U se négocient de 5,80 à 6,10 €/kg net. Les prix des charolaises U se maintiennent de 5,40 à 5,50 €/kg, et entre 5,25 et 5,35 € dans les R. Dans le nord du pays, l’écoulement se montre beaucoup plus compliqué dans les blanc bleu, avec des retards de sorties.

Les tarifs se stabilisent dans les laitières, avec des mises en marché très modestes. Les industriels ont reconduit leurs tarifs. Les cours des prim’holsteins P+/O- lourdes se maintiennent de 4,40 à 4,50 €/kg, soit 0,35 € de moins que l’an dernier, mais toujours 0,80 € au-dessus de l’Allemagne. Les vaches P=3 qui se vendent entre 4,30 et 4,40 € en fonction du poids et des abattoirs. Les prix des animaux plus légers et d’engraissement chutent entre 3,90 et 4,20 €. La moins bonne marchandise décroche, se vendant de 3,40 à 3,70 €.