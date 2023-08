« Commencez déjà par préparer votre intervention, explique Marion Huré. Que souhaitez-vous que les visiteurs retiennent ? Définissez votre message à l’avance. Les mots que vous employez ont un impact. Alors, bannissez le jargon technique, faites des phrases courtes, et abusez des images et des comparaisons, mais aussi du « oui » lorsque vous répondez, pour ouvrir le dialogue. Prenez le temps d’identifier votre public. Les visiteurs sont des consommateurs citoyens. Alors, touchez leur curiosité sur la qualité, l’environnement, la sécurité alimentaire. Soyez fier de votre métier. Ne parlez que de vous. Incarnez votre discours en employant le « je ». »

« S’entraîner, en parlant de notre métier en famille, avec des amis »

« Peut-être rencontrez-vous des freins comme la timidité, nous l’avons tous, poursuit-elle. D’où la nécessité de s’entraîner, en parlant de notre métier en famille, avec des amis. Personne ne peut vous « coincer sur votre histoire ». Face à l’hostilité, deux cas se présentent. Des gens agressifs, car ils ne connaissent pas le sujet, mais ont envie de le découvrir. Des gens fermés et butés, qui ne vous écouteront pas. À ces derniers, dites que vous n’avez ni temps, ni énergie à perdre. Prenez du recul face aux critiques : elles ne sont pas pour vous mais par rapport à votre profession. S’en dégager reste difficile pour un agriculteur qui ne fait qu’un avec son métier. Ne cherchez pas à convaincre, car les gens se refermeront. En cas d’a priori, questionnez-les sur leurs convictions : pourquoi pensez-vous que les agriculteurs polluent ? Là, ils vont se mettre à douter et chercheront d’autres sources d’information. »

Marion Huré, ingénieure agronome et experte en communication, insiste : « Soyez fier de votre métier. Ne parlez que de vous. Incarnez votre discours en employant le “je”. » ( © M. Huré)

« Si le public décroche, recaptivez-le avec une anecdote ou une question : savez-vous combien de personnes je nourris avec ma ferme ? illustre Marion Huré. Ne craignez pas les moments de silence, celui-ci permet de respirer, de mettre de l’ordre dans ses idées, de faire baisser la tension. Si le sujet dérive, délimitez-le. Dites « sur ce point je ne peux pas intervenir ». Si par exemple on vous interroge sur les perturbateurs endocriniens, répondez que vous n’êtes pas médecin. En revanche, vous pouvez expliquer cette nouvelle technique mise en place. Ramenez toujours à vous, à votre histoire. Touchez le cœur des gens par le rire, la surprise, la découverte. Jouez la carte de la sympathie, et, enfin, remerciez les gens d’être venus et restez accessible s’ils ont des questions. »

Propos recueillis par Catherine Yverneau