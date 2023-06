Dans une vidéo diffusée le 16 juin 2023 en clôture de la convention de l’ANMF (association française de la meunerie française), Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, s’est dit fermement favorable à ce que « les agriculteurs français et européens accèdent aux NBT (nouvelles techniques génomiques, N.D.L.R.) qui sont déjà utilisées dans un certain nombre de pays du monde ».

« On a besoin de progrès technique pour répondre à deux enjeux, a souligné le ministre. L’enjeu d’une tendance générale qu’on essaye de tenir de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Mais cela ne marche que si on a des alternatives. Et l’enjeu du dérèglement climatique qui va faire peser une pression lourde pour la production de céréales en quantité et en qualité. »

Dans ce contexte-là, Marc Fesneau estime que les NBT sont « très prometteuses car elles permettent d’accélérer d’un point de vue technique des processus qui se seraient faits naturellement à l’échelle du millénaire même un peu plus parfois. » Selon lui, il faut sortir « d’un débat caricatural dans lequel certains veulent nous emmener, qu’est le débat OGM-pas OGM, parce que ce n’est pas du tout la même technologie. »

La position du gouvernement est simple : « il faut qu’on accède à ces nouvelles technologies dès lors qu’elles permettent la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et de répondre à d’autres enjeux comme la réduction de la consommation en eau ou de la résilience des céréales face à aux phénomènes météorologiques qui s’amplifient. »

« Nous avons fait beaucoup de pression côté France avec un certain nombre de collègues, pour que nous ayons enfin un texte au niveau européen qui puisse être débattu. Il devrait être déposé sur la table du Conseil le 5 juillet prochain. »

Et de se féliciter : « Nous avons avancé pour que la Commission européenne fasse enfin une proposition car on ne peut pas à la fois nous demander de travailler sur des alternatives aux produits phytosanitaires et qu’on ne nous donne pas les moyens de ces alternatives. »

Isabelle Escoffier