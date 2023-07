Si le nouveau plan Ecophyto 2030 doit être présenté à la rentrée, ses nouvelles orientations ont déjà été annoncées mardi 11 juillet 2023 à l’occasion du Comité d’orientation stratégique et de suivi (COS) du plan national de réduction des produits phytopharmaceutiques Ecophyto 2 +.

Pas d’impasse

Ce comité a marqué le lancement des travaux d’élaboration de la nouvelle stratégie Ecophyto 2030, coordonnés par le secrétariat général à la planification écologique. Le ministère de l’Agriculture a, à cette occasion, rappelé que la stratégie doit répondre aux enjeux suivants :

Mettre en place une nouvelle méthode collective permettant de mieux se préparer, dans l’anticipation du retrait des substances actives, en communiquant sur un calendrier partagé des retraits de substances, et en identifiant les solutions alternatives disponibles (notamment chimiques et non-chimiques). « Ce travail est engagé depuis le début de mai dans le cadre du comité interfilières », complète le ministère.

Rechercher, développer et déployer des alternatives non-chimiques, en particulier dans le domaine du désherbage.

Accélérer et massifier le changement des pratiques et la reconception des systèmes.

Protéger la santé humaine, notamment des personnes les plus vulnérables et des travailleurs agricoles, et l’environnement, notamment à l’échelle locale sur les zones et ressources les plus sensibles.

Communiquer, accompagner et conseiller les agriculteurs, les filières et les territoires dans les transformations à conduire.

Préserver les filières françaises d’une distorsion de concurrence européenne et internationale : articulation avec la négociation du règlement SUR (utilisation durable des pesticides) et la mise en place de mesures miroirs.

Méthodologie

Un des axes de cette stratégie reposera ainsi sur les travaux entrepris pour mieux se préparer au possible retrait des substances actives et développer des techniques alternatives de protection des cultures, annoncés par la Première ministre au dernier Salon de l’agriculture.

« Ces travaux ont d’ores et déjà débuté, en lien étroit avec les filières agricoles et un premier état des lieux établi lors du comité interfilière réuni le 3 juillet dernier a été présenté aux membres du COS, rappelle le ministère de l’Agriculture. Ils ont permis l’identification des situations dans lesquelles le potentiel retrait de substances actives pourrait remettre en cause à court terme la capacité à conduire et protéger les cultures. »

« Cela permet de disposer d’une vision des usages sous tension filière par filière et d’une première liste d’usages pour lesquels il conviendrait de conduire rapidement des actions. »

« Pour ce faire, des diagnostics permettront d’identifier les besoins de recherche, de développement et d’accompagnement au déploiement nécessaires pour rendre les alternatives opérationnelles. À partir de là, une stratégie d’actions partagée pourra être construite pour mettre en place toutes les actions nécessaires pour rendre les alternatives opérationnelles », complète le ministère.

41 millions d’euros

« La maquette programmatique de 2023 du plan Ecophyto II + embarque le financement d’actions structurantes pour 41 millions d’euros, dans la continuité du plan Ecophyto II +, comme le financement du réseau Dephy, le financement de la surveillance biologique du territoire, des actions en accompagnement des jardins et espaces verts, ou l’abondement du projet Phytosol permettant une amélioration de la connaissance des phytosanitaires dans les sols », a-t-il précisé.

De plus, une réserve a été constituée afin de financer des actions en lien avec les orientations de la nouvelle stratégie, à l’image d’une action pilote de type métaprojet transversal destinée à mettre au point des innovations permettant de répondre aux besoins en matière d’articulation entre recherche fondamentale et appliquée.

Impulser une approche agroécologique

Générations futures, qui a assisté à ce comité, « attend maintenant du nouveau plan Ecophyto 2030, qu’il se dote d’objectifs clairs de réduction de l’usage des pesticides, qui devront réellement être atteints par la profession ».

Selon l’association écologiste : « Il faudra que le gouvernement français cesse de traiter la question uniquement sous l’angle des impasses techniques liées à des retraits de substances et qu’il impulse enfin réellement une approche agroécologique permettant d’avoir des systèmes de production plus résilients et donc moins consommateurs de pesticides. »

Céline Fricotté