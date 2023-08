La pousse de l’herbe des prairies permanentes « atteint 75,9 % de la production annuelle attendue au 20 août 2023, soit 3 points de moins que la normale, observe Agreste le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides diffusée le 30 août 2023. Après un début de campagne favorable, la situation se dégrade depuis début juin. »

Des disparités régionales

Excédentaire en début de saison, la pousse de l’herbe a basculé en dessous de la moyenne en juillet. « Elle reste défavorable dans les régions méditerranéennes et se dégrade en Bourgogne et en Alsace, décrit Agreste. Dans la moitié sud (Occitanie, Auvergne Rhône Alpes et Paca en particulier), la sécheresse s’installe. »

Indicateur Isop de rendement des prairies permanentes au 20 juin 2021. En rouge : déficit important (75 % et moins), en orange : déficit faible (plus de 75 % à 90 %), en vert clair : normale (plus de 90 % à 110 %), en vert foncé : excédent (plus de 110 %). ( © Agreste)

Le quart nord-ouest de la France et dans une moindre mesure le nord-est, sont les seules zones où la pousse de l’herbe reste conforme à la normale. « Dans 15 % des régions fourragères, la production d’herbe est déficitaire de plus de 25 %, complète Agreste. La majorité des surfaces concernées sont en Bourgogne. Le déficit est compris entre 10 % et 25 % dans une région fourragère sur cinq. À l’inverse, la pousse est excédentaire de plus de 10 % dans une région sur six, notamment dans le Massif central. »