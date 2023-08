« La météo favorise la pousse de l’herbe dans certains secteurs, et la question de la valorisation se pose. En deçà d’un potentiel de rendement de 2 tonnes de MS/ha, mieux vaut si possible privilégier le pâturage à la fauche, car les coûts de cette dernière ne seront pas dilués par le volume récolté. Le pâturage tournant peut être pratiqué à cette période de l’année. En revanche, il convient de viser une hauteur d’herbe de sortie de 6 à 7 centimètres, en comparaison des 4 à 5 cm habituels au printemps. Un pâturage trop ras forcera les graminées à puiser dans leurs réserves. En cas de temps sec par la suite, cela peut compromettre la repousse à l’automne. Il est également important d’allonger le temps de retour, de l’ordre de 50 à 60 jours en été/automne, contre une vingtaine de jours au printemps. Par ailleurs, il n’est pas rare que certains ray-grass épient à nouveau. Si tel est le cas, le pâturage est quand même envisageable. Une fauche des refus est conseillée pour favoriser la repousse. Il est possible de remettre les animaux dans la parcelle après la fauche des refus pour réaliser un topping et ainsi tenter de limiter le gaspillage. Les restes pourront ensuite rester au sol et se décomposer. »

Recueilli par Vincent Guyot