Réglementation Pac

Tout demandeur d’aides Pac s’engage à respecter les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). La BCAE 8 implique notamment un certain pourcentage d'éléments non productifs (ENP) dans l’assolement. Deux options sont possibles : avoir au moins 4 % d’ENP (haies, bosquets, bandes enherbées, jachères…) ou avoir 4 % de cultures dérobées ainsi que 3 % d’ENP. « Nous préconisons le plus souvent des bordures de champs, explique Jean-Baptiste Caillard, conseiller en grandes cultures pour la chambre d’agriculture du Loiret. C’est assez simple à mettre en place et peu contraignant. Ce sont également des corridors écologiques intéressants pour la biodiversité. »

« Avec 5 % de jachères, soit un point de plus que les exigences de la BCAE 8, certains producteurs gagnent 2 points pour l’écorégime au travers de la voie des pratiques, poursuit Jean-Baptiste Caillard. La question se pose alors de savoir si on opte pour 1 % supplémentaire de jachères ou si l’on implante une culture de protéagineux. »

Pour rappel, la voie des pratiques implique une diversification des cultures, un maintien des prairies permanentes et une couverture de l’interrang. « C’est une contrainte supplémentaire lors du choix de l’assolement, note l’expert. Est-ce que je vais chercher deux points avec 5 ha de pois qui me rapportent peu ou faut-il rajouter 7 % de tournesol dans ma SAU et gagner un point ? »

« Chez nous, le choix de faire 5 % de jachères prédomine sur celui de faire 4 % de jachères et 5 ha de pois, continue-t-il. La culture de pois est intéressante agronomiquement mais reste peu rentable économiquement, à moins d’obtenir un contrat spécifique. »

Réglementation sur l’eau

La disponibilité en eau impacte également le choix des assolements et la possibilité de poursuivre l’irrigation. « Les quotas ont tendance à fortement diminuer, observe Jean-Baptiste Caillard. Sur la nappe de Beauce, le coefficient de réduction est de 0,66 cette année, soit des attributions d’eau réduites d’un tiers par rapport à 2022 ». Outre la réduction des volumes, l’augmentation du coût de l’électricité impacte également les charges d’irrigation. « Dans notre secteur, avec un coût de l’électricité multiplié par quatre, on est passé de 1,50 euros à 3 euros du mm. »

L’évaluation du seuil de prix de vente est nécessaire pour savoir s’il est judicieux de poursuivre l’irrigation sur une production. « Puis se pose la question des cultures à implanter pour remplacer le maïs ou le soja », continue l’expert.

Le maïs peut être substitué par une culture de tournesol ou de sorgho. « Ce sont deux cultures qui nécessitent peu d’intrants et dont le suivi technique est assez simple, souligne Jean-Baptiste Caillard. Leur introduction dans une rotation est efficace pour réduire la pression des adventices. » Ces cultures ne nécessitent pas ou peu d’investissement matériel supplémentaire. « Le tournesol peut être semé avec un semoir à maïs et récolté avec une coupe pour céréales, avec adaptation de plateaux, explique l’expert. Le sorgho est, quant à lui, semé et récolté avec du matériel à céréales ou à maïs. »

Toutefois, la culture de tournesol nécessite de pouvoir s’équiper d’un dispositif d’effarouchement. « À cause des dégâts, notamment d’oiseaux et de lièvres, environ 20 % des surfaces ont été détruites cette année », estime Jean-Baptiste Caillard. L’expert alerte également sur les débouchés en sorgho.

Alessandra Gambarini

« La France demande une prolongation de la dérogation jachère » « La dérogation liée à la guerre en Ukraine a permis exceptionnellement pour la campagne de 2023, la mise en cultures (hors maïs et soja), la fauche et le pâturage des jachères, explique Jean-Baptiste Caillard, conseiller en grandes cultures pour la chambre d’agriculture du Loiret.. Plusieurs États membres, dont la France, demandent une prolongation de la dérogation pour la mise en culture des jachères pour 2024. La Commission européenne a annoncé attendre la fin des récoltes pour rendre sa décision. »

Jean-Baptiste Caillard, conseiller en grandes cultures pour la chambre d’agriculture du Loiret. ( © Joan Penhoud)