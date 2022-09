Les andaineurs à quatre rotors à dépose centrale de la série 10131, de 8,40 à 14,70 m de largeur de râtelage, évoluent dans la série 10231. Les modifications touchent aussi bien à la qualité de râtelage qu’au confort d’utilisation ou à la durée de vie de la machine. La suspension des rotors avant est désormais réalisée au moyen de vérins hydrauliques permettant un réglage plus précis. De plus, la correction automatique de la pression d’allègement est possible en fonction de la largeur de travail. Le chauffeur peut ainsi adapter facilement la machine aux conditions de travail.

D’autres améliorations ont été apportées comme un nouveau réglage de la hauteur de travail, un bloc hydraulique doté d’une nouvelle gestion électronique et des capteurs améliorant la précision. Le réglage individuel de la largeur de travail est désormais installé en standard. Enfin, plusieurs évolutions concernent l’électronique avec un module Isobus M500 et la possibilité de commander l’andaineur avec le joystick Isobus CCI A3.