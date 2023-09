« Déter » (comprenez « déterminés »), la nouvelle série quotidienne de France Télévisions démarre le 3 octobre 2023 (1). Elle raconte la vie de jeunes en formation dans un lycée agricole, tout en mettant en avant les enjeux du monde rural d’aujourd’hui, avec humour et loin des clichés. « J’ai voulu montrer la jeunesse rurale car c’est un angle mort de la fiction et de la société, lance Augustin Bernard (Black Sheep films), coproducteur de la série aux côtés de Toma de Matteis (France TV Studios). On en parle très peu. »

« Plein d’images en tête »

L’idée lui est venue en discutant avec une personne qui a fréquenté un lycée agricole. « Tout de suite, j’ai eu plein d’images en tête : la nature, la ferme du lycée, l’internat… » La fiction met en scène quatre personnages principaux, élèves de terminale bac pro CGEA (2) : un Parisien, une fille d’agriculteur, un fils d’ouvrier agricole marocain, une jeune qui arrive d’un foyer de l’aide sociale à l’enfance.

Le tournage a démarré au mois d’avril dans l’ancien établissement agricole, « Les Hairies » à Étrelles en Ille-et-Vilaine, fermé depuis trois ans. Une petite ferme avec chèvres et poules a été installée sur le site. Les scènes avec les vaches sont filmées sur deux exploitations laitières des environs. Au cours de ses recherches, Augustin Bernard a visité des lycées agricoles.

« Des lieux passionnants »

« J’ai découvert des lieux passionnants avec une grande diversité de profils de jeunes, un enseignement de haut niveau, décrit-il. Ces établissements sont au carrefour de toutes les questions sur l’alimentation, le réchauffement climatique, le bien-être animal… » Les jeunes comédiens ont appris à traire et conduire un tracteur chez des agriculteurs bretons.

« L’objectif est de parler de cette jeunesse de manière positive, joyeuse et avec humour. Trop souvent en télévision les sujets agricoles parlent du suicide ou de gens au bout du rouleau », poursuit Augustin Bernard. Il aimerait même susciter des vocations : « On aura tout gagné si ça ouvre des horizons pour certains. »

Isabelle Lejas