Comment s’investir dans les circuits courts lorsqu’on est jeune agriculteur avec un fort niveau d’endettement après l’achat d’une ferme de 210 ha de prairies Natura 2000 et de grandes cultures hors cadre familial ? Le problème n’était pas simple à résoudre pour Geoffrey De Dryver installé depuis 2017 en agriculture biologique à Montamy dans le bocage virois (Calvados). « D’autant plus que nous sommes assez éloignés géographiquement des consommateurs », souligne l’éleveur qui travaille aujourd’hui avec sa compagne Amélie Spapens et un salarié.

Pour solutionner l’équation, les éleveurs à la tête d’un cheptel de 75 vaches allaitantes de race Aubrac, ont actionné plusieurs leviers. Ils ont entrepris de déléguer quasiment toute la transformation et de simplifier au maximum la commercialisation grâce à une gamme diversifiée, composée de : légumes secs, farines, huile, légumes en conserve, terrines, plats cuisinés, volaille de chair et caissettes de viande de veau et de bœuf.

« Nous travaillons sur commandes, tout en les optimisant avec un retrait par mois en moyenne sur la ferme. Ainsi, nous n’avons pas de magasin à gérer », détaille Geoffrey. Ces commandes mensuelles assurent ainsi environ le quart des 220 000 € de chiffre d’affaires généré par les circuits courts.

© Alexis Dufumier - Farine, huile, légumes secs, bocaux, plats cuisinés, poulet de chair et plats cuisinés composent la gamme de la ferme de Montamy riche d’une soixantaine de références.

La constitution d’une large gamme a aussi permis d'optimiser le débouché des magasins spécialisés en bio (en Basse-Normandie) qui assurent la moitié de l’activité en circuit court. « Ces magasins ont d’abord été intéressés par notre offre de viande de bœuf et de poulet, puis par nos autres produits », retrace l’éleveur. Par ailleurs, la ferme livre en viande des restaurateurs.

Elle est investie dans deux groupements de producteurs du secteur. Grâce à ceux-ci, les éleveurs ont trouvé un système original et fonctionnel de mutualisation des livraisons en région parisienne. Malgré un système optimisé, « la charge de travail et mentale liée à la vente reste importante, nuance Geoffrey. Quant aux cultures diversifiées, elles sont risquées agronomiquement et commercialement. »

Saucisse lentille

Avec l’essor des ventes de plats cuisinés, les éleveurs cultivent aujourd’hui 2 ha de haricots rouges pour la confection de chili con carne et de chili végétarien. La production de lentilles est utilisée en partie pour la confection des bocaux de saucisses-lentilles. « La transformation de terrines ou de plats cuisinés à base de volaille ou de bœuf est intéressante pour réaliser l’équilibre matière des carcasses et valoriser les abats de volaille, explique Geoffrey De Dryver.

Chaque produit entre en synergie avec les autres, que ce soit d’un point de vue agronomique, opérationnel ou commercial. Avec les bocaux de plats cuisinés, nous nous adressons à une clientèle qui cuisine peu et qui est complémentaire de celle des caissettes. Quand nous nous sommes lancés dans ces plats, nous n’aurions jamais cru en vendre autant.

Cependant, la société se transforme. A Paris, il se vend aujourd’hui des appartements sans cuisine ! » Depuis son installation, Geoffrey a vu son activité en vente directe se développer fortement. Une progression que l’éleveur attribue en partie à la multiplication de nouvelles références. Toutefois, il sent que l’environnement devient plus concurrentiel.

Le couple estime avoir eu de la chance de bénéficier de la « vague des circuits-courts » de 2016-2017 et il nourrit de nouveaux projets. « Nous avons désormais des réflexions à moyen terme pour nous équiper en vue de transformer nous-mêmes une partie de nos productions végétales, poursuit l’éleveur.

Par ailleurs, je rêve d’ouvrir un chalet de vente pour apporter un service dans la ruralité. Nous sommes situés à proximité immédiate de l’axe de circulation routier Caen-Vire. Il y a du passage et sans doute du potentiel. »

Alexis Dufumier

(*) GIE paysans fermiers de Basse-Normandie et GIE biodiversité, respectivement 25 et 15 producteurs.

Une installation hors cadre Fils de vétérinaire, Geoffrey, a quitté une première fois sa Belgique natale pour la Haute-Normandie à l’âge de 6 mois. Il la quittera une deuxième fois en 2009 après ses études d’ingénieur agronome réalisées au sein de la cité étudiante de Louvain-la-Neuve. Après s’être associé une première fois en Gaec, il a finalement trouvé à s’installer sur sa ferme actuelle en 2017. Cela « grâce à la Safer, tient-il à préciser. J’ai pu trouver en Basse-Normandie une transparence du marché qu’on ne retrouve pas dès qu’on remonte plus au Nord ».