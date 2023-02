La FNSEA mobilise ses troupes ce 8 février 2023 à Paris. Des agriculteurs manifestent avec leurs tracteurs pour dire non à la "liquidation" de l’agriculture française. Selon les syndicats, Marc Fesneau aurait "donné des garanties" lors d'une réunion le matin même.

Depuis huit heures ce mercredi 8 février 2023, quelque six cent vingt-deux tracteurs ont débarqué sur le bitume parisien, selon les chiffres de la FNSEA. Partis de la porte de Versailles, là où se déroulera le Salon international de l’agriculture, les engins agricoles venus d’une trentaine de départements et habillés de slogans « anti-Macron », ont pris le chemin des Invalides, à deux pas du ministère de l’Agriculture. L’objectif : interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés techniques et économiques que rencontrent les agriculteurs au quotidien et réclamer davantage de moyens de production.

Mobilisation des agriculteurs : le convoi se met en route pour les Invalides !#sauvetonpaysan@ChLambert_FNSEA@CGB_FR@JA_IDF@FrseaIDF@FnseaGBPpic.twitter.com/KH6yUv3pSh — La FNSEA (@FNSEA) February 8, 2023

Vers dix heures, les organisateurs comptabilisaient de deux à trois milles manifestants, drapeaux à la main ou gilets floqués sur le dos, rassemblés sur la place des Invalides. Des sénateurs, d’anciens ministres et des élus de la République étaient également présents.

Une mobilisation interfilières qui va se poursuivre

« Les paysans sont en danger, l’agriculture meurt. » C’est à partir de ce constat que la CGB (1), la FNSEA et les JA du Grand Bassin parisien ont lancé cet appel à la mobilisation. La fin de la dérogation pour l’utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes en 2023 « a été la goutte qui a fait déborder le vase, scandent les représentants des syndicats du haut d’un conteneur en guise de scène. Mais c’est loin d’être l’unique sujet de notre colère. »

La FNSEA a ainsi appelé tout son réseau et l'ensemble de ses filières à suivre le mouvement de contestation pour défendre l’agriculture et la souveraineté alimentaire de la France. « Il n’y a jamais eu autant d’interdictions sans solution, dénonce Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, lors d’une prise de parole. Toutes les filières sont concernées. Mobilisons-nous ! »

Clément Torpier, président des JA Île-de-France, l’affirme : « Aujourd’hui est une première action, qui est symbolique, mais il va y avoir d’autres mobilisations jusqu’au Salon. »

« Indemnisation totale en cas d’attaque de la jaunisse »

Ce matin, durant près de deux heures, alors que les tracteurs convergeaient vers les Invalides, une délégation était reçue au ministère de l’Agriculture. Etaient notamment présents Christiane Lambert, Damien Greffin, président de la FNSEA Grand Bassin parisien, Franck Sander, président de la CGB, et Louise Piercourt, conseillère agricole à la chambre d'Agriculture interdépartementale d'Ile-de-France. Tous ont ensuite rejoint les manifestants pour prendre la parole.

Selon Franck Sander, « le ministre de l’Agriculture s’est engagé publiquement à ce que l’ensemble des pertes dues à la jaunisse soient prises en charge sans franchise ni plafond ». Micro à la main aux côtés des autres membres de la délégation, il a ajouté : « Marc Fesneau nous a donné des garanties. Il y aura une indemnisation totale des planteurs en cas de jaunisse. Je vous incite, agriculteurs, à continuer de planter des betteraves. »

De son côté, dans un communiqué de presse publié dans la matinée, le ministère de l’Agriculture a annoncé la tenue d’une réunion avec la filière betteravière dès demain, jeudi 9 février 2023. Marc Fesneau leur présentera « un plan d’actions et de soutien » du gouvernement pour « donner de la visibilité » à la filière.