Le nouveau président colombien Gustavo Petro veut mener à bien la réforme agraire et développer les productions agricoles.

Le 7 août 2022, l'économiste Gustavo Petro est devenu le premier président de gauche de Colombie. Il a nommé Francia Márquez, une leader féministe et avocate militante contre les inégalités sociales et économiques dans son pays, au poste de vice-présidente. Pour ce nouveau gouvernement, l'une des actions les plus importantes est de mener à bien la réforme agraire souvent promise, dont le principal pilier est la démocratisation de l'accès à la terre au profit des paysans et paysannes.

800 000 hectares de terres ont déjà été restitués à de petits agriculteurs et le nouveau gouvernement espère atteindre le million en 2023. Des financements et un accompagnement technique ont été proposés aux familles de paysans, indigènes et d'ascendance africaine, afin qu'elles puissent développer leur ferme de manière durable et vivre mieux.

Développement rural

Don Gilberto est un petit producteur de la région de Huila, dans le sud-ouest de la Colombie, il cultive de la canne à sucre, du café et du manioc. "J'ai un hectare qui me permet de subvenir à mes besoins. Avec ma famille nous sommes heureux d'être propriétaires de nos terres. Avoir un titre de propriété, nous apporte de la sécurité", déclare-t-il.

« Ces titres légitiment des personnes qui jusqu'à présent n'ont pas pu avoir accès à la terre. Notre objectif est de dynamiser les campagnes avec des politiques publiques en faveur de projets qui amélioreront la production agricole. Nous travaillons déjà sur le développement de 24 filières", a détaillé la ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cecilia López, (dont celle du maïs, manioc, cacao, lait, viande et miel pour lequel le gouvernement estime qu'il y a un énorme potentiel).

Reconnaître le travail des femmes

Le gouvernement a aussi pour objectif de valoriser le travail des femmes en milieu rural. Des mesures ont été prises pour que le travail familial non rémunéré soit reconnu. Il s'agit de la première étape vers l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, facteurs qui impactent également le développement rural.

Gustavo Petro veut aussi développer une agriculture plus durable d'un point de vue environnemental, avec l'idée de produire des bio-intrants au niveau national pour ne plus être dépendant de la production mondiale d'intrants agrochimiques.

Lier nouvelles technologies et savoir ancestraux

Le nouveau président veut également améliorer la sécurité alimentaire du pays, en travaillant sur l'amélioration des techniques de production et en mettant en œuvre un système de traçabilité du bétail pour développer les exportations. "Nous voulons vraiment renforcer la recherche scientifique et créer un système national d'innovation agricole afin d'aider les agriculteurs à faire progresser leurs capacités de production", a résumé la ministre López.

Si le gouvernement veut promouvoir l'agroécologie tout en préservant les savoirs ancestraux des communautés autochtones, afro-descendantes et paysannes, il ne veut pas oublier les nouvelles technologies. Il assure vouloir allier les deux pour développer la production agricole.