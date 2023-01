Le formulaire permettant de demander l'aide carburant de 100 euros est en ligne depuis ce lundi 16 janvier 2023. Destinée aux actifs utilisant un véhicule à des fins professionnelles, la demande doit être effectuée avant le 28 février 2023. Conditions d'indemnisation, démarches, on vous dit tout.

À partir de janvier 2023, une indemnité carburant d'un montant de 100 € sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. C'est l'annonce qu'avait faite la Première ministre Élisabeth Borne le mercredi 7 décembre 2022. Cette aide prend le relais de la remise à la pompe qui a pris fin le 31 décembre 2022. Un décret publié au Journal officiel du 2 janvier 2023 précise les conditions d'accès à l'aide et les modalités de versement. Les personnes éligibles peuvent faire la demande à partir du 16 janvier 2023, jusqu'au 28 février 2023, via un formulaire en ligne.

Quelles conditions ?

L'indemnité carburant concerne les personnes, de plus de seize ans au 31 décembre 2021, qui se rendent sur leur lieu de travail avec leur véhicule (voiture, deux-roues, trois-roues, thermique et/ou électrique ). Les véhicules agricoles tels que les quads ou les tracteurs sont exclus. Les actifs concernés doivent appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 14 700 € par part au titre des revenus de l'année 2021. Cela correspond, selon servicepublic.fr, à :

Moins de 1 314 € nets/mois pour une personne seule;

Moins de 3 285 € nets/mois pour un couple avec un enfant;

Moins de 3 285 € nets/mois pour une personne seule avec deux enfants;

Moins de 3 941 € nets/mois pour un couple avec deux enfants;

Moins de 5 255 € nets/mois pour un couple avec trois enfants.

Le revenu d’activité doit être également déclaré dans l’une de ces rubriques :

Traitements et salaires ou revenus assimilés (hors chômage et préretraite);

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) microentrepreneurs ou professionnels;

Bénéfices non commerciaux (BNC) microentrepreneurs ou professionnels;

Bénéfices agricoles (BA).

Comment faire sa demande ?

Pour bénéficier de cette nouvelle aide carburant, il faut remplir un formulaire sur le site impot.gouv.fr à compter du 16 janvier 2023. Pour ce faire, les automobilistes doivent fournir :

Leur numéro fiscal (accessible sur l'avis d’imposition ou la déclaration d’impôt sur les revenus);

Leur numéro d’immatriculation ou leur numéro de formule (référence d’édition du certificat d’immatriculation) de leur carte grise;

Une attestation sur l’honneur indiquant l'utilisation du véhicule à des fins professionnelles.

L'aide est versée sur le compte bancaire du bénéficiaire indiqué à l’administration fiscale. Aucune démarche supplémentaire n'est requise. Le formulaire de demande en ligne est accessiblejusqu'au mardi 28 février 2023.