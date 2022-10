Trois arrêtés du 27 septembre 2022 fixent les montants provisoires des aides aux bovins laitiers (ABL) et allaitants (ABA) et des aides ovines et caprines pour la campagne de 2022.

Un arrêté du 27 septembre 2022 fixe les montants de l'aide aux bovins laitiers (ABL) pour 2022 à 80 euros par animal primé, en zone de montagne et 40 euros par animal primé hors zone de montagne. Pour cette aide le plafond de vaches primées est de 30 en zone de montagne et 40 hors zone de montagne. Les montants définitifs pour 2021 étaient de 83,60 euros et 41,95 euros hors zone de montagne. Pour l'aide aux bovins allaitants (ABA) les montants suivants sont fixés pour la campagne de 2022 par un arrêté signé à la même date: Les montants définitifs pour 2021 étaient de 171,50 euros, 123 euros et 62 euros. Ovins Pour la campagne de 2022, le montant de base de l'aide ovine est fixé à 19 € par brebis primée, par un arrêté du 27 septembre 2022. La majoration accordée aux 500 premières brebis primées est fixée à 2 euros par animal et le montant de l'aide complémentaire pour les nouveaux producteurs à 6 euros par animal primé. Les montants définitifs pour 2021 étaient de 21,90 euros pour l'aide de base, 2 euros pour la majoration et 6,25 euros pour les nouveaux producteurs. Caprins Le montant de l'aide caprine est fixé à 14,60 euros par chèvre primée, avec un plafond de 400 animaux. Le montant définitif était de 15 € par chèvre pour 2021. Les montants définitifs de toutes ces aides seront ajustés en fin de période en fonction du budget disponible et du nombre total de demandes.

Marie Salset