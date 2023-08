Un site industriel du port de La Rochelle (Charente-Maritime) a été évacué jeudi après le déclenchement d’un « important incendie » sur des silos à grain dont le panache noir était visible à plusieurs kilomètres à la ronde, a-t-on appris auprès des autorités. Selon la préfecture de Charente-Maritime, le sinistre s’est déclaré vers 08 h 00 sur une bande de chargement de céréales à 40 mètres de hauteur. Il était toujours en cours vers 11 h 45, a constaté un correspondant de l’AFP.

Évacuation

Les silos concernés par l’incendie font partie d’un ensemble de réservoirs bâtis en enfilade et contiennent du blé, a indiqué à l’AFP une porte-parole des pompiers. « L’objectif est de l’éteindre dans les meilleurs délais sachant qu’on est dans un événement de longue durée », a déclaré à la presse Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture.

LES MOYENS ENGAGÉS :

-96 sapeurs pompiers du SDIS17

-4 véhicules, 4 motards, 12 agents de la DDSP pour sécuriser le périmètre

-1 équipe du SMUR

-La Ville a ouvert son plan communal de sauvegarde et @Prefet17 a ouvert un COD sous l'autorité d'Emmanuel CAYRON, Secrétaire général pic.twitter.com/AGLw2pnKPA — Préfet de la Charente-Maritime 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet17) August 10, 2023

Selon les pompiers, le feu ne progressait plus à la mi-journée. En début d’après-midi, les pompiers intervenaient pour tenter d’éteindre le revêtement du toit des silos, composé de goudron, qui avait pris feu. Dans le même temps, des opérations de vidange des silos ont débuté pour stocker les grains ailleurs sur le port, a fait savoir la préfecture. Vers 15h00, le feu était « toujours en cours » mais « contenu », a précisé la préfecture, tandis que Sica a évoqué un incendie « sous contrôle » et « en cours d’extinction ».

Le groupe Sica Atlantique a remercié dans un communiqué « la communauté portuaire qui se mobilise pour nous permettre de préserver les céréales dans de bonnes conditions ».

Plus d’une centaine de pompiers et 27 engins ont été mobilisés dans le quartier de La Pallice, à proximité du pont conduisant à l’île de Ré, et « des demandes de renforts » étaient en cours, a précisé la préfecture. Le site, propriété de l’opérateur portuaire Sica, et les entreprises à proximité ont été évacués et un périmètre de 100 mètres autour de l’incendie a été mis en place.

