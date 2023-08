Si l’état de santé de l’équidé touché par la fièvre de West nile en Gironde est stabilisé, le Respe appelle à la vigilance l’ensemble des vétérinaires sentinelles, en particulier ceux des départements suivants :

l’Aude ;

Les Pyrénées-Orientales ;

Le Gard ;

l’Hérault ;

Les Bouches-du-Rhône ;

Le Vaucluse ;

Le Var ;

Les Alpes-Maritimes ;

Les Alpes-de-Haute-Provence ;

l’Ardèche ;

La Drôme ;

La Haute-Corse ;

La Corse-du-Sud ;

La Gironde ;

La Charente-Maritime ;

La Dordogne ;

Les Landes ;

Le Lot-et-Garonne.

Le réseau précise qu’une étude récente a montré que la circulation du virus en Gironde en 2022 s’est avérée plus importante que les trois cas positifs recensés. « La vigilance doit donc être de mise chez les équidés, en cas d’atteintes neurologiques, de syndrome fébrile d’origine indéterminée, ainsi qu’en cas de mort inexpliquée, notamment dans les départements listés », précise le Respe.

Rester attentifs aux troubles neurologiques

Tout animal suspect d’infection au virus West Nile doit être déclaré auprès de votre DD (CS) PP ainsi qu’auprès du Respe (« Syndromes Nerveux » ou « Syndrome Fièvre Isolée ») « en précisant bien l’identité du propriétaire, les coordonnées du lieu de séjour des animaux (adresse, position GPS) et les effectifs d’équidés présents sur site ».

La fièvre de West Nile est une zoonose. Cette maladie virale affecte certains oiseaux et mammifères, dont les chevaux et l’homme. Elle est le plus souvent asymptomatique, mais peut avoir (dans de rares cas) une issue mortelle ou laisser des séquelles nerveuses après guérison.

Marie-France Malterre