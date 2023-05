La FRSEA et JA Auvergne-Rhône-Alpes envoient une délégation d’éleveurs ce mardi 9 mai 2023 devant un hypermarché de la région lyonnaise pour dénoncer la concurrence des importations de viande bovine.

Ils ne sont pas venus en découdre, mais régler poliment leurs comptes avec Carrefour. Ce mardi 9 mai 2023, la FRSEA et JA d’Auvergne-Rhône-Alpes organisaient une action syndicale devant l’hypermarché d’Ecully, près de Lyon, pour protester contre les importations de viande bovine étrangère. Venus de différents départements, les éleveurs ont échangé avec les responsables du magasin avant d’aller à la rencontre des consommateurs.

Erreur ou fraude à l’étiquetage ?

« En avril, nous avons inspecté les rayons de la viande de plusieurs magasins Carrefour de la région, relate Jonathan Janichon, responsable de la section de la viande bovine de la FRSEA. Nous avons observé beaucoup d’importations. Et dans un magasin [pas celui d’Ecully, NDLR], nous avons relevé des étiquettes arborant le logo VBF avec la mention « né, élevé et abattu en Allemagne » – seule la découpe avait lieu en France. C’est la goutte d’eau de trop ! »

Aux responsables de l’hyper d’Ecully, les éleveurs ont expliqué l’effet de ciseaux qu’ils subissent : « Nos animaux nés il y a un an dans un contexte de flambée de prix ont coûté cher à produire, et aujourd’hui la distribution fait pression sur les prix, notamment grâce aux importations, dénonce Jonathan Janichon. Or nos prix ne peuvent pas être l’éternelle variable d’ajustement : il y a peut-être un peu de marge à rogner ailleurs, sur le marketing par exemple… »

Avenir menacé

Insistant sur le besoin de vision à long terme pour les jeunes, Justin Chartard, responsable régional pour la viande chez JA, abonde : « L’avenir de la filière se joue aujourd’hui, car ceux qui arrêtent l’élevage ne remettront pas d’animaux sur leur ferme, même si on manque de viande française dans vingt ans… Vous avez une responsabilité ! »

Le directeur de l’hyper, Christophe Benoit, évoque le travail déjà fait pour favoriser l’origine France au rayon de la boucherie, et les efforts déployés pour développer la filière Carrefour « Prim’herbe » qui rémunère mieux les producteurs. « Mais j’entends qu’on peut toujours mieux faire », admet-il.

La FRSEA se dit « prête à travailler » avec l’enseigne, et promet de surveiller tous les acteurs de la GMS, mais aussi la restauration hors-domicile.